快訊

明寒流籠罩全台低溫下探6度 回暖時間曝光

染新冠高燒殺死癌細胞？ 癌末翁意外重生

寒流發威！桃園28人疑因低溫命危僅救回4人 死者最小才3歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

除夕夜火鍋煮一週了還在吃！每天加新配料最後又剩 全場嚇瘋

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO家的火鍋吃了一個禮拜還在吃。 示意圖／ingimage
原PO家的火鍋吃了一個禮拜還在吃。 示意圖／ingimage

許多人都會在除夕當天準備豐富的菜色，但也可能因為量實在太多，導致都要吃好幾天才能吃完。然而，一名網友在網路上發文，透露家裡的火鍋已經吃一個禮拜了，貼文曝光後也掀起討論，不少網友都傻眼了。

昨（27）日一名網友在PTT上以「除夕的火鍋湯到今天煮一個禮拜了」為題發文，原PO提到除夕當天有煮一鍋火鍋，結果到今天還沒吃完，因為每天都加新的料進去，導致沒有一次可以完全吃乾淨，最後就會冰起來隔天繼續吃。對此，原PO在貼文中寫道，「煮到今天一個禮拜了，一直都是原湯底，有什麼要注意的嗎？有沒有八卦？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友傻眼表示，「這湯比濃縮雞湯塊還濃」、「這你也敢喝，蠻猛的」、「早說了，這個節就是陋習大集合」、「口水濃度越來越高了啦」、「這個真的對身體不好，不要為了省小錢，之後花大錢看醫生吃藥」、「裡面的物質早就壞掉了」、「年年有餘的極致嗎XD」、「呃…這會跑廁所吧」。

也有網友提到，「偷偷加醋進去，假裝臭酸了，然後整鍋倒掉」、「不要吃啊！家人要吃就自己去吃，你也跟著吃的話，他們就會覺得你還可以接受」、「第二天就應該丟幾把冬粉收乾（湯汁）吃光，第三天直接倒進馬桶，吃四天太久了」、「吃個兩天就該放飯或麵下去收尾，或者料撈一撈直接倒掉，味道都要變了」。

火鍋 除夕 PTT

延伸閱讀

好市多賣9.8萬戶外遮陽亭！網笑「到底誰買」 超神用途曝光了

視力檢查一定看過「紅色熱氣球」 製造商揭密拍攝地點和背後目的

打麻將突然少一支牌尺！他出動「1物」上桌代替 網大讚超高招

IKEA馬桶貼警告標語！強調「僅供展示用」 前員工驚曝內幕

相關新聞

除夕夜火鍋煮一週了還在吃！每天加新配料最後又剩 全場嚇瘋

許多人都會在除夕當天準備豐富的菜色，但也可能因為量實在太多，導致都要吃好幾天才能吃完。然而，一名網友在網路上發文，透露家裡的火鍋已經吃一個禮拜了，貼文曝光後也掀起討論，不少網友都傻眼了。

遇水則發？他入住5600元飯店「連2房都漏水」：越想越火大

許多家庭趁春節連假安排旅遊行程，日前有網友入住要價近5600元的飯店，卻連續更換兩間房都有漏水的情形，不僅破壞出遊興致，也令他相當火大，更掀起網友熱議。

台東無菜單料理「六人收3600僅3道菜」 他怒嗆： 有夠黑心

春節連假期間許多人會安排旅遊行程，先前有位網友前往台東知名原住民餐廳用餐，一家六口共消費3600元，僅上了三道菜，氣得發文直呼「有夠黑心！沒道德！」，許多網友也認為相當誇張。

她環島巧遇好心男騎士陪騎至終點：台9戊線晚上真的不能騎

騎車環島是許多人的目標之一，有女網友日前夜晚行經連接屏東到台東的南迴公路「台9戊線」，該路段令她直呼「晚上真的好可怕」，幸虧巧遇好心男騎士一路陪騎至終點，發文道謝表示「在漆黑又大霧中有你的溫暖，讓我的環島之旅有多了一個景色」。

IKEA馬桶貼警告標語！強調「僅供展示用」 前員工驚曝內幕

瑞典知名品牌「IKEA宜家家居」的販售品項豐富，可以採買到多樣化的平價傢俱，因此受到不少小資族的喜愛。一名網友在臉書上發文，提到自己逛IKEA賣場時，眼尖發現展示馬桶上貼著一張警告標語，而貼文曝光後也掀起討論。

樓上惡鄰居噪音惱人！先別急找環保局 內行網友：先打110立案

不幸遭鄰居噪音干擾該怎麼辦？許多網友建議用「分貝偵測器」，並錄音、錄影蒐證，再撥打110報警或向環保局檢舉或搬離住處，以解決生活品質受影響的問題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。