除夕夜火鍋煮一週了還在吃！每天加新配料最後又剩 全場嚇瘋

許多人都會在除夕當天準備豐富的菜色，但也可能因為量實在太多，導致都要吃好幾天才能吃完。然而，一名網友在網路上發文，透露家裡的火鍋已經吃一個禮拜了，貼文曝光後也掀起討論，不少網友都傻眼了。

昨（27）日一名網友在PTT上以「除夕的火鍋湯到今天煮一個禮拜了」為題發文，原PO提到除夕當天有煮一鍋火鍋，結果到今天還沒吃完，因為每天都加新的料進去，導致沒有一次可以完全吃乾淨，最後就會冰起來隔天繼續吃。對此，原PO在貼文中寫道，「煮到今天一個禮拜了，一直都是原湯底，有什麼要注意的嗎？有沒有八卦？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友傻眼表示，「這湯比濃縮雞湯塊還濃」、「這你也敢喝，蠻猛的」、「早說了，這個節就是陋習大集合」、「口水濃度越來越高了啦」、「這個真的對身體不好，不要為了省小錢，之後花大錢看醫生吃藥」、「裡面的物質早就壞掉了」、「年年有餘的極致嗎XD」、「呃…這會跑廁所吧」。

也有網友提到，「偷偷加醋進去，假裝臭酸了，然後整鍋倒掉」、「不要吃啊！家人要吃就自己去吃，你也跟著吃的話，他們就會覺得你還可以接受」、「第二天就應該丟幾把冬粉收乾（湯汁）吃光，第三天直接倒進馬桶，吃四天太久了」、「吃個兩天就該放飯或麵下去收尾，或者料撈一撈直接倒掉，味道都要變了」。