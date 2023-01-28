遇水則發？他入住5600元飯店「連2房都漏水」：越想越火大

許多家庭趁春節連假安排旅遊行程，日前有網友入住一晚要價近5600元的飯店，卻連續更換兩間房都有漏水的情形，不僅破壞出遊興致，也令他相當火大，更掀起網友熱議。

有網友在「爆料公社」發文表示，春節至新竹訪親友，日前入住一晚要價5573元的知名飯店，一進房先卸下行李，例行性煮熱水、沖馬桶，但映入眼簾的卻是浴室裡的一灘水，向源頭一看，直呼「原來有涓涓細流從浴缸側流出（根本尚未使用）」。

立即通報飯店房務部後，雖然順利更換第二間新房間，但依舊有漏水的情況發生，即便飯店業者再次提供換房間的選項，但他怒喊「我們已經無力再換房，出遊就是為了盡興，卻還要像逐水草而居搬遷，真的越想越火大」。

許多網友留言表示，「春節的房型價格要砍半，大概就是那個價錢的水準了」、「過年期間？如果過年期間要5573元，平常應該只要1至2千吧」、「在台灣沒8千至1萬，別說你住大飯店」、「飯店也是受害者，想知道是請哪個半桶師來做的」。

還有不少人認為小漏水沒關係，但有網友不認同表示「發現很多人對飯店包容性超高，難怪台灣飯店品質一直下降，價格一直提高，漏水要是有人進去滑倒，或是好死不死漏電，這都不是換房可以解決的，這都是會出人命」、「行情就是人疊上來的，不管是不是連假，我覺得台灣住宿的價格只分很盤跟非常盤」。