她環島巧遇好心男騎士陪騎至終點：台9戊線晚上真的不能騎

騎車環島是許多人的目標之一，有女網友日前夜晚行經連接屏東到台東的南迴公路「台9戊線」，該路段令她直呼「晚上真的好可怕」，幸虧巧遇好心男騎士一路陪騎至終點，並發文道謝表示「在漆黑又大霧中有你的溫暖，讓我的環島之旅有多了一個景色」。

有網友在臉書社團「騎車環島趣」發文表示，日前騎機車環島，夜晚行經台9戊線（南迴公路舊路線），由於臨時多拜訪一位友人，導致出發時間過晚，令她直呼「晚上的台9戊真的好可怕喔！」、「Google為何要欺騙我的感情，台9不能騎啊」。

她回憶當時路況，沒車、沒住家、也沒人，原有位男騎士，一同從台東起點出發，但卻「一下子就飛不見了」，原PO開始害怕時，這才發現他在路邊慢慢騎，還默默陪在她後方，直到路段終點，原PO也向好心人道謝表示「在漆黑又大霧中有你的溫暖，讓我的環島之旅有多了一個景色」、「這趟環島，我沒有安排任何景點，因為人就是我最美的景點」。

許多網友紛紛留言，「夜騎真的要注意安全」、「這趟旅程有愛心的大哥陪伴，不孤單」、「如果對方有意陪騎，妳可以選擇跟他的車，有前行車後面會騎的輕鬆些」、「Google只會帶妳騎很奇怪的路線，別太相信Google」、「台9真的不能騎」。