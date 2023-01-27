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IKEA馬桶貼警告標語！強調「僅供展示用」 前員工驚曝內幕

聯合新聞網／ 綜合報導
IKEA宜家家居。 圖／聯合報系資料照片
IKEA宜家家居。 圖／聯合報系資料照片

瑞典知名品牌「IKEA宜家家居」的販售品項豐富，可以採買到多樣化的平價傢俱，因此受到不少小資族的喜愛。一名網友在臉書上發文，提到自己逛IKEA賣場時，眼尖發現展示馬桶上貼著一張警告標語，而貼文曝光後也掀起討論。

昨（26）日一名網友在臉書「路上觀察學院」發文，從照片中可以看見，IKEA的展示馬桶上貼著一張警告標語，上面用黑字清楚寫著「此處僅供展示用 Display only」，似乎很怕有人當成可以使用的馬桶。對此，原PO在貼文中寫道，「所有標語背後都有他的來由」。

馬桶上貼著一張警告標語。圖擷自路上觀察學院
馬桶上貼著一張警告標語。圖擷自路上觀察學院

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「有味道的故事」、「當有警告語出現，那肯定是有發生過」、「其實沒有錯，只是保障而已，如果不提醒，可能真的有人使用了」、「好市多展示的垃圾桶都有人會丟垃圾了，在展示的馬桶拉屎好像也不會太意外」、「香港的宜家把馬桶全拆掉，原因很清楚吧」。

也有網友提到，「前員工在此，真的會有人上喔」、「以前很流行便所餐廳，曾經看過隔壁桌的媽媽把飲料倒到裝飾的小便斗，結果流滿地」、「以前聽過有客人把宜家展示間裡的衣服直接拿去結帳，但衣服上明明有寫僅供展示了」、「在台南宜得利的展示衛浴看到似假還真的黃金」。

馬桶 IKEA 瑞典

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