快訊

超狂背景遭起底！星宇航空C位女模父親竟是殯葬業大王

酸內閣改組選前早已定 他分析總統「換湯不換藥」2用意

樓上惡鄰居噪音惱人！先別急找環保局 內行網友：先打110立案

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友詢問該如何收集惡鄰居的噪音，示意圖。圖片來源／ingimage
女網友詢問該如何收集惡鄰居的噪音，示意圖。圖片來源／ingimage

不幸遭鄰居噪音干擾該怎麼辦？許多網友建議用「分貝偵測器」，並錄音、錄影蒐證，再撥打110報警或向環保局檢舉或搬離住處，以解決生活品質受影響的問題。

有網友在臉書社團「買房知識家 Ａ你的Ｑ」上發文詢問，若要「收集樓上惡鄰噪音有什麼好用有效的工具或方法呢？」請益網友意見。

有熱心網友建議，可以購買認證過的「分貝偵測器」，若在晚間十點至隔日八點超過90分貝即可聯絡環保局開罰或直接報警。另有人分享經驗表示，惡鄰居的噪音屬於近鄰噪音，要撥打110找員警立案，不建議找非轄區派出所或環保局，由於立案後員警會有結案壓力，效率較高，但若不幸走向法律訴訟，必先有錄影、錄音蒐證、報案證明及員警勸導數次的紀錄。

其他人紛紛留言表示，「只能搬家了，大樓很難舉證，有時候是樓上的樓上」、「搬到他樓上，不然換透天 台灣這問題真的是無解」、「搜尋一下『震樓神器』」、「放過自己吧，花錢買個好一點的降噪耳塞」、「惡鄰居無解，只能自宅出租或另租它處」。

噪音

延伸閱讀

韓國25歲就過氣！台灣職棒啦啦隊快40歲還在跳 內行人曝2原因

賓士三寶逆向衝南橫賞雪！24秒逼退影片曝光 網友笑翻開酸了

日人問台灣過年怎解釋？部落客丟「1驚人照」 眾人秒懂

塞車尿急別用寶特瓶！他出動1物優雅解決 過來人讚：男女適用

相關新聞

IKEA馬桶貼警告標語！強調「僅供展示用」 前員工驚曝內幕

瑞典知名品牌「IKEA宜家家居」的販售品項豐富，可以採買到多樣化的平價傢俱，因此受到不少小資族的喜愛。一名網友在臉書上發文，提到自己逛IKEA賣場時，眼尖發現展示馬桶上貼著一張警告標語，而貼文曝光後也掀起討論。

樓上惡鄰居噪音惱人！先別急找環保局 內行網友：先打110立案

不幸遭鄰居噪音干擾該怎麼辦？許多網友建議用「分貝偵測器」，並錄音、錄影蒐證，再撥打110報警或向環保局檢舉或搬離住處，以解決生活品質受影響的問題。

3200公尺跑21分就及格！美軍體能測驗曝 台裔阿兵哥開箱實測

當兵是許多台灣男性的體能巔峰，不僅受訓期間的生活非常規律，每天也有一定的課表內容要進行。然而，台裔美軍「肥宅阿兵哥」曾上傳一部影片，開箱美軍的體能測驗項目，其中2英里（約3200公尺）的跑步測驗，只要在21分鐘內完成就算及格。

韓國25歲就過氣！台灣職棒啦啦隊快40歲還在跳 內行人曝2原因

近年「啦啦隊文化」在台灣體壇相當受矚目，甚至許多人買票進場並不是為了看球賽，同時不少女神們也被捧紅，除了本業之外，還可以到各大綜藝節目上通告。然而，日前一名網友在網路上發文，提到台灣職棒啦啦隊成員的年紀，並不解詢問「怎麼一堆快40歲的在跳？」貼文曝光後也掀起討論。

賓士三寶逆向衝南橫賞雪！24秒逼退影片曝光 網友笑翻開酸了

今年春節連假剛好碰上寒流來襲，台20線南橫公路飄起白雪，吸引大批民眾上山追雪。然而，一名網友在臉書分享一段24秒的影片，可以看見一台賓士車逆向行駛，結局曝光後也掀起討論，有網友笑翻直呼「硬闖失敗！」

過年會想去哪玩？他怕踩雷 網頻點名4縣市：根本「旅遊沙漠」

今年農曆春節連假長達10天，除了在家圍爐、到親友家拜年，不少民眾會安排出遊行程。有網友表示自己外出旅遊，最想避開「沙漠縣市」，詢問說「大家國內旅遊都不去哪個縣市呢」？其中桃園、新竹、彰化和雲林被大家點名的次數最多。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。