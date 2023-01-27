樓上惡鄰居噪音惱人！先別急找環保局 內行網友：先打110立案

不幸遭鄰居噪音干擾該怎麼辦？許多網友建議用「分貝偵測器」，並錄音、錄影蒐證，再撥打110報警或向環保局檢舉或搬離住處，以解決生活品質受影響的問題。

有網友在臉書社團「買房知識家 Ａ你的Ｑ」上發文詢問，若要「收集樓上惡鄰噪音有什麼好用有效的工具或方法呢？」請益網友意見。

有熱心網友建議，可以購買認證過的「分貝偵測器」，若在晚間十點至隔日八點超過90分貝即可聯絡環保局開罰或直接報警。另有人分享經驗表示，惡鄰居的噪音屬於近鄰噪音，要撥打110找員警立案，不建議找非轄區派出所或環保局，由於立案後員警會有結案壓力，效率較高，但若不幸走向法律訴訟，必先有錄影、錄音蒐證、報案證明及員警勸導數次的紀錄。

其他人紛紛留言表示，「只能搬家了，大樓很難舉證，有時候是樓上的樓上」、「搬到他樓上，不然換透天 台灣這問題真的是無解」、「搜尋一下『震樓神器』」、「放過自己吧，花錢買個好一點的降噪耳塞」、「惡鄰居無解，只能自宅出租或另租它處」。