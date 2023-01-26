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韓國25歲就過氣！台灣職棒啦啦隊快40歲還在跳 內行人曝2原因

聯合新聞網／ 綜合報導
Rakuten Girls（樂天女孩）。圖擷自Rakuten Girls臉書
Rakuten Girls（樂天女孩）。圖擷自Rakuten Girls臉書

近年「啦啦隊文化」在台灣體壇相當受矚目，甚至許多人買票進場並不是為了看球賽，同時不少女神們也被捧紅，除了本業之外，還可以到各大綜藝節目上通告。然而，日前一名網友在網路上發文，提到台灣職棒啦啦隊成員的年紀，並不解詢問「怎麼一堆快40歲的在跳？」貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在PTT上以「職棒啦啦隊怎麼一堆快40歲的在跳？」為題發文，原PO提到有人分享啦啦隊「Rakuten Girls（樂天女孩）」的成員年齡，其中先前鬧出劈腿風波的倪暄31歲已經算年輕，因為還有35、36，甚至37歲的隊員。對此，原PO好奇詢問大家，「職棒啦啦隊怎麼回事，怎麼一堆快40歲的在跳？日韓應該沒這樣吧？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「阿姨有阿姨的市場，人家也是很努力」、「可見化妝真的能改變很多」、「日本國高中生在當偶像的，台灣一堆歐巴桑、阿嬤出來拋頭露臉」、「韓國25歲都過氣了，台灣30歲還沒被淘汰」、「台灣連啦啦隊都高齡化，真的慘」、「超高齡社會就是這樣」、「NBA也差不多吧」、「沒差吧，身材好就好」、「高齡化社會啊！以後50歲還是潛力新秀」。

也有內行人提到兩大主因，分別是「更年輕的女孩會選擇在直播平台賺錢」，以及「現代醫美技術較過往進步許多」，「年輕妹子在家直播就好，幹嘛出來球場流汗？」、「年輕的在IG或抖音跳一跳就有錢了，誰還要賣命練舞帶氣氛」、「現代醫美保養技術超好，那些年紀就算比較大的，看起來也30歲以內」、「醫美越來越強，以後4、50歲看起來頂多30初，延長藝人的表演壽命也是算好事」。

PTT 醫美 直播 高齡化 啦啦隊

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