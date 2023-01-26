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過年會想去哪玩？他怕踩雷 網頻點名4縣市：根本「旅遊沙漠」

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣國旅示意圖。 聯合報系資料照片
台灣國旅示意圖。 聯合報系資料照片

今年農曆春節連假長達10天，除了在家圍爐、到親友家拜年，不少民眾會安排出遊行程。有網友表示自己外出旅遊，最想避開「沙漠縣市」，詢問說「大家國內旅遊都不去哪個縣市呢」？其中桃園新竹彰化雲林被大家點名的次數最多。

原PO在PTT以「現在公認的『旅遊沙漠』是哪縣市？」為題發文，表示假期剩沒幾天，想安排外出旅遊，希望可以避開最雷的旅遊沙漠縣市，「請問大家國內旅遊都不去哪個縣市呢」？

貼文一出，許多人紛紛回應說「桃竹苗三劍客」、「桃竹苗觀光農場一堆」、「桃園笑而不語，扣掉大溪、石門、拉拉山就沒了」、「新竹，我沒事跑去新竹逛巨城幹嘛」、「彰化起碼有得吃，雲林真的抱歉了，苗栗其實也很無聊但喜歡山的大概會愛」、「新竹市和嘉義市穩佔前2名，有點算非戰之罪」、「小時候幾乎每個月回彰化海線，我覺得彰化比竹苗難玩，鹿港、田尾都很常去，芳苑大城海景看到爛，彰化東西是好吃但沒啥景點好看」。

有網友持不同看法，認為「整個台灣都是沙漠，只是看那邊比較乾」、「台灣這麼小其實也沒什麼好旅遊的，喜歡出去玩的地方早就逛完了」、「哪裡工作，哪裡就是（沙漠縣市）啊！這是心態問題」。有人建議原PO「打開估狗看哪個縣市路況綠色啊」、「觀光工廠叫做景點的話，那家樂福也是景點了」。

眼見某些特定縣市頻頻被點名，有網友跳出來平反說「桃園不是沒景點，是景點位置太分散」、「桃園前陣子不是石門水庫塞爆」、「苗栗一堆知名步道跟露營區不是？記得之前連假，苗栗住宿是最快滿的」、「苗栗草苺季節此時此刻就是塞爆，跟不出門的討論個屁」、「新竹其實露營的也超多欸，還有大草原」、「彰化至少很多美食」、「彰化海景有王功漁港，山景有百果山、八卦山，只是一般人不會特別在彰化過夜」。

春節 桃園 新竹 彰化 雲林

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