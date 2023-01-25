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今年手頭緊報備紅包縮水 公婆原安慰見金額暴怒「也太少」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，老公已經先向公婆示警紅包金額「將縮水」，但實際收到金額後公公卻氣得跳腳。圖源：ingimage
一名網友表示，老公已經先向公婆示警紅包金額「將縮水」，但實際收到金額後公公卻氣得跳腳。圖源：ingimage

春節期間，許多家庭都有包紅包的傳統，日前卻有一名網友表示，自己家庭因之前日子不好過、沒什麼錢，因此先和婆婆報備「沒辦法包很多」，公婆一開始認為沒關係，但後來知道「只能包1200」後公公卻氣得直跳腳，讓人相當傻眼。

一名網友在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文，表示自己前幾年和老公的日子非常不好過，因此老公特地跟婆婆表示「今年比較沒錢」因此恐怕無法包很多，公公婆婆聞訊後表示「沒關係」，並認為「紅包只是過年的一個紅而已，不一定要多少錢」。

後來網友老公表示，這次只能包1200，公公聽聞後氣得直跳腳，表示「養兒子，這麼大了」、「1200你敢說出口喔？」之後甚至指定金額，原PO和老公只好硬湊出紅包，讓公公婆婆滿意。

網友看完後，紛紛表示「只要摳摳到位，紅包袋是多餘的」、「這個爸爸不會心疼兒子嗎？真奇怪，口袋沒錢還想到他，還嫌」、「他們不缺錢，但是他們不喜歡跟人比較輸的感覺，所以要勉勵自己，從這一代改變，己所不欲，勿施於人，從我們自己這一代開始改變」、「小孩就沒賺很多，拚命要一個數字，是要害誰」，也有網友推測「代表你們以前包的太多」。

紅包 春節 婆媳紛爭

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