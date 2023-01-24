他點名「1國家」觀光潛力超越台灣 老司機狂讚曝關鍵：真的好玩

隨著各國邊境解封，許多民眾紛紛出國遊玩。對此，近日就有一名男網友PO文表示，越南有富國島，反觀台灣一直要推觀光，卻沒有一個大景點可以代表，因此好奇詢問「台灣旅遊是不是被越南超越了？」引發網友熱議。

該名男網友在PTT八卦版發文表示，看到新聞越南有富國島，而台灣一直要推觀光，卻沒一個大景點可以代表的，讓他不禁疑惑「如果你是外國人，會想去台灣還是越南呢？台灣旅遊是不是被越南超越了？」

貼文一出，立刻掀起熱烈討論，網友紛紛回應「越南便宜又好玩」、「越南好玩的地方多了，飯店便宜東西好吃、服務好」、「什麼叫很有潛力超過台灣…越南的遊客人數本來就比台灣多好嗎」、「去胡志明看看，歐美臉孔比台北多太多了」、「台灣旅遊質感跟不上日韓」。

此外，還有網友表示，「越南有暗黑團，超棒的好嗎」、「越南旅遊的世界知名度比台灣好多了吧，光紅燈區的產值就不知道贏多少了」、「越南性產業舉世聞名」。