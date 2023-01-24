大掃除翻出父親1.8萬私房錢 全被老鼠咬碎⋯網：還有得救！

許多人在農曆新年前會進行大掃除，一名網友分享母親在家中屋頂翻出父親私藏的私房錢，金額高達1.8萬，不過紙鈔全被老鼠咬碎，父親在母親追問下裝傻過關，卻也忍不住私底下痛哭。

網友在臉書社團《爆笑公社2》發文，貼出一張鈔票被老鼠咬碎的慘照，原Po表示據母親的說法，父親的私房錢金額有1.8萬，她也好奇父親為何要把私房錢藏在屋頂。

貼文一出，網友紛紛留言「爸爸想不到媽媽會去清屋頂」、「錢沒有不見，變成你不想要的樣子」、「怎麼會藏紙鈔」、「下次藏金條」、「應該放在鐵盒裡會比較好」、「這一定是隻錢鼠」、「爸爸過年10天可以玩拼圖了」。

也有網友認為還有得救，建議「拿去台銀，拼得起來的可以換回一些」、「裁紙鈔大小的紙張，將破碎紙鈔拼湊起來去台灣銀行換，面積3/4以上全額，1/2以上半額，我有實際去換過」。