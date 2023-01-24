旅法美食作家隔3年返台 讚台灣人「創造1個天堂自己卻不知道」

旅法美食作家謝忠道因疫情時隔三年後返台，在臉書分享回台一個半月的感想，他從市公所、診所、咖啡廳等地方感受到台灣整體社會的舒適、溫馨與安全感，他感嘆「台灣人創造了一個天堂可能自己都不知道」。

謝忠道21日PO文表示他回台的第一件事是復籍，市公所辦事人對他說「歡迎回國！抱歉，復籍要跟您收費喔！」，讓他感到訝異「好像這100-200塊復籍費是他賺走似的」。

在台期間他去看了眼科，一名老太太説要掛號，護理人員提醒因為臨時掛號要等4-5個鐘頭，看到老太太一臉茫然護理人員又再重複一遍確定她懂了，之後叫號時多次未果，他看到護理人員攙著老太太走進診間。

謝還和朋友約在台北的咖啡廳，一進門右邊看到自己支持的4大主題：非核家園、彩虹平權、時代革命以及一張藍黃各半的烏克蘭國旗，他對此很有好感，心想真是來對地方了。臨走時，朋友送他下樓，將手機包包放在桌上，謝不忘提醒友人：「你的手機包包忘在桌上！不擔心被偷走？」，沒想到朋友揮揮手，覺得他大驚小怪，杞人憂天。

就連去超商寄東西給朋友，超商小哥也一臉抱歉，提醒過年前比較忙碌，無法隔天到，好像是他的錯。

貼文一出，網友紛紛認同「出去之後，真的就會發現台灣的美好」、「每次回台灣都被無數小事感動！」、「大學同學會，有人抱怨說現在辦護照至少要等三天，我和老公在旁邊大笑：『法國至少要等三個月，而且可能預約不到，得去外縣市！』」、「以前住台灣的時候對台灣的好，習以為常也不以為意，住在美國後，真的體會您說的，台灣是個天堂」。

謝忠道沒想到會引起共鳴，23日再度發文提到這段時間「沒有被任何一件小事惹怒，或因任何無效率的服務而憤怨」，要營造一個如此無法用語言表達整體社會的舒適、溫馨與安全感，是需要各個層面的條件，都同時達到一個高度才辦得到，「台灣人可能不知不覺中，默默的辦到了」，將最寶貴的人與人之間的信任，同理心的善良人性發揮到極致，雖然有時過於鄉愿。

謝忠道認為，台灣（人）並不完美，甚至缺點不少，如社會缺乏國際觀、對自己沒有自信、不知道自己最有價值的東西、（有些人）不懂得珍惜等等。但是，台灣人本性溫和良善，如果不是被呲牙咧嘴，惡行惡狀恐嚇脅迫；如果不是有人惡意見縫插針，挑撥離間，台灣人絕不會需要張牙舞爪起來捍衛自己。而且，台灣有自由，連自由都沒有，算什麼國家。