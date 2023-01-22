除夕夜圍爐她酸表弟「做外送」很低端 網一面倒反擊：自以為優越？

除夕夜時，許多長輩常會關心家中孩子的生涯規劃與工作狀況，讓許多人相當困擾。一名網友竟批評表弟從事的外送業，不僅認為這個工作「完全沒有未來性」，還會認為「講出來很丟臉」，並直言「外送終究是外送吧？」、「永遠都是低端」，這些言論讓其他網友全都怒了。

一名網友在Dcard心情版發文，表示大家在準備圍爐時，表弟剛進門就被親戚群起大酸「事業做很大喔！」、「董事長回來了！」，仔細了解後才知道原來表弟因不喜歡做一成不變的工作，因此改做外送。

表弟說明，自己現在薪水5萬起跳，好的時候10萬，然而這狀況卻被原PO大酸「就算薪水高，但你終究只是外送的好嗎」，原PO批評「做外送完全（這種）沒有未來性的工作」、「真的不要自己講出來，很丟臉」。

原PO也表示「的確我們這些平輩的，最好的有工程師，月入也是4萬多但是薪水高真的不代表能力耶」、「我自己也是做行政職的，薪水普通但抬得起頭！」，更持續批評，表示「外送終究是外送吧？永遠都是低端」。

這番言論引來許多網友批評，表示「不懂你的心態？做外送還要被你們酸，又沒去偷去搶，每個行業都很辛苦，都是自己努力拼出來的，你不喜歡但請你尊重」、「不偷不搶的工作有分高端、低端？有沒有未來性取決的從來不是職業，而是素質跟價值觀」、「我覺得他最可悲的是有你們這種親戚」、「根本五十步笑百步，自以為優越」，也有網友稱讚表弟，表示「他EQ不錯，知道會遇到一群嘴賤親戚還是願意來圍爐」。

也有網友質疑，該篇貼文可能是反串，表示「現在的反串文越來越厲害了」、「內容都是認真的？大過年的來搞笑的吧～」、「我也覺得是反串文」、「現在的文章怎麼一直在秀下限啊？？？已經分不出來是反串還是真的了」。