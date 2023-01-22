快訊

尼泊爾失事ATR也曾數度在台鎩羽 難道是飛機設計有問題？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

除夕夜圍爐她酸表弟「做外送」很低端 網一面倒反擊：自以為優越？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發文狂酸表弟「做外送」很低端、沒未來性，卻反遭網友批評。圖／聯合報系資料照片
一名網友發文狂酸表弟「做外送」很低端、沒未來性，卻反遭網友批評。圖／聯合報系資料照片

除夕夜時，許多長輩常會關心家中孩子的生涯規劃與工作狀況，讓許多人相當困擾。一名網友竟批評表弟從事的外送業，不僅認為這個工作「完全沒有未來性」，還會認為「講出來很丟臉」，並直言「外送終究是外送吧？」、「永遠都是低端」，這些言論讓其他網友全都怒了。

一名網友在Dcard心情版發文，表示大家在準備圍爐時，表弟剛進門就被親戚群起大酸「事業做很大喔！」、「董事長回來了！」，仔細了解後才知道原來表弟因不喜歡做一成不變的工作，因此改做外送。

表弟說明，自己現在薪水5萬起跳，好的時候10萬，然而這狀況卻被原PO大酸「就算薪水高，但你終究只是外送的好嗎」，原PO批評「做外送完全（這種）沒有未來性的工作」、「真的不要自己講出來，很丟臉」。

原PO也表示「的確我們這些平輩的，最好的有工程師，月入也是4萬多但是薪水高真的不代表能力耶」、「我自己也是做行政職的，薪水普通但抬得起頭！」，更持續批評，表示「外送終究是外送吧？永遠都是低端」。

這番言論引來許多網友批評，表示「不懂你的心態？做外送還要被你們酸，又沒去偷去搶，每個行業都很辛苦，都是自己努力拼出來的，你不喜歡但請你尊重」、「不偷不搶的工作有分高端、低端？有沒有未來性取決的從來不是職業，而是素質跟價值觀」、「我覺得他最可悲的是有你們這種親戚」、「根本五十步笑百步，自以為優越」，也有網友稱讚表弟，表示「他EQ不錯，知道會遇到一群嘴賤親戚還是願意來圍爐」。

也有網友質疑，該篇貼文可能是反串，表示「現在的反串文越來越厲害了」、「內容都是認真的？大過年的來搞笑的吧～」、「我也覺得是反串文」、「現在的文章怎麼一直在秀下限啊？？？已經分不出來是反串還是真的了」。

生涯規劃 除夕夜 Dcard

延伸閱讀

大學生兼差保全月賺萬元 網曝：再跑外送虐爆上班族

他列舉七大過年習俗 網點名這1項最該廢：危險又擾民

她見「男友家有點窮」超苦惱 網見1徵兆喊：快分手！

離婚後首次除夕！她見別人開心圍爐超心酸：孤單感湧心頭

相關新聞

除夕夜圍爐她酸表弟「做外送」很低端 網一面倒反擊：自以為優越？

除夕夜時，許多長輩常會關心家中孩子的生涯規劃與工作狀況，讓許多人相當困擾。一名網友竟批評表弟從事的外送業，不僅認為這個工作「完全沒有未來性」，還會認為「講出來很丟臉」，並直言「外送終究是外送吧？」、「永遠都是低端」，這些言論讓其他網友全都怒了。

一個月前就訂位！到現場竟被告知「沒菜了」 網：年夜飯吃空氣

許多民眾會在除夕夜與親朋好友圍爐、聚餐，除了在家自己煮之外，也會選擇到餐廳用餐。然而有網友一個月前就已訂好某間嘉義的餐廳，打算與家人共進年夜飯，沒想到昨天（21日）到現場後卻被餐廳告知「沒有菜了￼￼￼」，讓網友相當傻眼。

男搭高鐵沒帶學生證挨罰 怒吼：只是回家過年為何刁難我？

台灣高鐵公司規定，以學生票搭乘列車時，必須隨身攜帶在學證明，避免有心人士違規使用優惠。近日有網友直擊旅客因未帶證明而與站務員起衝突的情況，一名男子被要求補足差額，卻因此暴怒喊「我就是沒錢，為什麼要刁難我，我只是要回家過年」，場面相當火爆。

男遊峇里島簽證過期！地勤代墊罰金 他曝始末讚：天使

暖心！男子近日趕在小年夜從峇里島返台，卻沒發現他的落地簽證效期超過六天，海關要求他繳交600萬印尼盾（約新台幣1.2萬元）才可上機，然而他的身上沒有現金，航空公司印尼地勤又不懂中文，萬念俱灰下終於連繫上一名長榮航空的台灣地勤，對方自掏腰包為他代墊罰金，讓他感動的直呼「謝謝趙經理，有您真好」。

大型家具清運點被丟衣服、垃圾 他揭三重人行道垃圾山「素質太差」

大家都會說台灣最美風景是人，不過，有網友近期分享新北市三重區忠孝路人行道照片，只見人行道堆滿各種大小垃圾，令原PO氣憤怒批，叫大家不要再說最美風景是人了，這邊的風景每天都一樣。

H奶辣模控百萬YouTuber摸私密處 嗆聲：等著吃官司

擁有H奶辣模辛尤里日前發文控訴被擁有400萬粉絲的YouTuber摸私密處，辛尤里表示，自己將「包個律師」給對方驚喜，並嗆聲說「不尊重我跟我朋友的人，等著吃官司吧」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。