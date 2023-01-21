男遊峇里島簽證過期！地勤代墊罰金 他曝始末讚：天使

暖心！男子近日趕在小年夜從峇里島返台，卻沒發現他的落地簽證效期超過六天，海關要求他繳交600萬印尼盾（約新台幣1.2萬元）才可上機，然而他的身上沒有現金，航空公司印尼地勤又不懂中文，萬念俱灰下終於連繫上一名長榮航空的台灣地勤，對方自掏腰包為他代墊罰金，讓他感動的直呼「謝謝趙經理，有您真好」。

一名網友在臉書社團爆料公社發文表示，他趕在小年夜從峇里島返台，卻發現簽證過期六天，海關要求繳納罰金才可上機，但他身上沒有現金，信用卡無法提領現金，海關也不收信用卡，飛機將於40分鐘後起飛，現場的地勤人員聽不懂中文，無法協助。

該網友懇請長榮航空協助，終於聯繫到一名來自台灣的駐印尼地勤趙經理，趙經理向印尼地勤交代幾句後，另一名女地勤即刻牽起他的手帶他通關，並拿給他由趙經理代墊的600萬印尼盾，他才成功上機離開。

該網友說，「趙經理，我永遠記得那位英挺年輕的台灣地勤高層，他說剛來駐地巴里島，錢是他個人的口袋掏出來的，我的感動感激之情溢於言表。我只好小聲問一句，請問我從家鄉寄份小禮物到峇里島給他收得到嗎？趙經理客氣的說，不用了，還要過海關，他收不到禮」。

該網友感動的表示，「人在異國，沒有任何人可協助，有卡無現金，我肯定離不開峇里島，接下來一連串災難將發生，趙經理在我最危急的時候，他像天使般出現在我面前，無限的感謝暨感動，謝謝趙經理，有您真好」。