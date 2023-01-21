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H奶辣模控百萬YouTuber摸私密處 嗆聲：等著吃官司

聯合新聞網／ 綜合報導
擁有H奶辣模辛尤里日前發文控訴被擁有400萬粉絲的YouTuber摸私密處，嗆聲對方準備吃官司。圖擷自辛尤里臉書
擁有H奶辣模辛尤里日前發文控訴被擁有400萬粉絲的YouTuber摸私密處，嗆聲對方準備吃官司。圖擷自辛尤里臉書

擁有H奶辣模辛尤里日前發文控訴被擁有400萬粉絲的YouTuber摸私密處，辛尤里表示，自己將「包個律師」給對方驚喜，並嗆聲說「不尊重我跟我朋友的人，等著吃官司吧」。

辛尤里昨日在臉書發文，她說，不管對方是不是有400萬人追蹤，她就是看不慣不尊重女生的人，她更貼出對話截圖，一方傳訊向百萬YouTuber表示「她被你舉動嚇到」，但對方卻回覆「可能你們就是這行，我以為她比較開放，我可以道歉」。

「什麼叫做我們這行以為比較開放！」辛尤里表示，對方在朋友面前摸她的奶和私密處，連續兩次拒絕，卻仍被繼續摸，因此她決定送給對方新年大禮，雇用律師打官司。

辛尤里透露，以前面對這種事情只會哭泣的她，現在不再手足無措的哭，而是被自己的勇敢感動到哭，她強調，各行各業都辛苦，沒有誰比較高尚，應該被欺負還該忍受，儘管這樣做會與朋友反目，但她仍必須站出來。

她也向對方喊話，「你不尊重我，我也不需要留路給你走」、「謝謝你命大遇見我，不然18層地獄你走不完了」。

貼文一出後，網友紛紛留言，「真的值得提告，什麼叫可以，看了就會怒」、「噁心，都拒絕了還說什麼以為比較開放，就算開放也不是給你摸的吧，嘔嘔嘔」、「支持提告，太不尊重人」、「愛自己的行為，替你加油，讓那些自以為的人踢個鐵板！不是道歉就沒事！」、「他要準備發大紅包給妳了」。

YouTuber 性騷擾 網紅

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