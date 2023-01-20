工讀生尾牙中1萬請飲料 前輩厚臉皮主動點餐被3字洗臉

近期不少公司行號都會舉辦尾牙，除了讓大家聚在一起吃飯聊天，抽獎活動更是一大重點。一名男網友在網路上發文，提到公司的工讀生在尾牙抽到一萬元，因此決定請大家喝飲料，但卻漏了一名平常待人不佳的同事，而結局曝光後也掀起討論。

昨（19）日一名男網友在Dcard上以「尾牙中獎」為題發文，他透露最近尾牙抽獎的時候，有一名和他同期的工讀生抽中一萬元。然而，該名工讀生也很大方，決定請大家喝飲料，但有一名平常待人不太客氣的同事對他說，「你怎麼沒問我要喝什麼呢？是不是沒問到？我要一杯×××」。

沒想到，這名工讀生相當霸氣，直接果斷回應，「好喔！你自己付錢」。對方不放棄又問了一句，「可是你不是要請大家喝嗎？」他火力全開精簡回三個字「沒有你」。對此，原PO在貼文中直呼，「真的超爽！這個同事的臉真的超難看」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「工讀生的逆襲」、「這個工讀生真的很不錯，我欣賞」、「好猛的工讀生，給讚」、「漂亮的回擊」、「好爽」、「這個工讀生我喜歡」、「爽啦！自己平常不會做人，當然不用留面子給他」、「好棒！天使工讀生啊」、「直接晉升為總經理」、「很帥」。