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台灣旅客搭日本列車「嘻笑打罵、擅自換位」 同鄉人超羞愧

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友不滿同鄉在日本列車上的脫序行為，非新聞當事列車。 示意圖／ingimage
一名網友不滿同鄉在日本列車上的脫序行為，非新聞當事列車。 示意圖／ingimage

各國的邊境限制逐漸解封，再加上春節連假的到來，許多人都選擇出國旅遊。臉書粉專「台灣是個行人地獄」談到，他某天搭乘日本飛驒特急列車時，整節車廂有一半以上的台灣人，過程中除了很吵鬧，還違反規定把指定席當自由席搭。

「台灣是個行人地獄」昨（19）日在臉書上發文，提到他從高山（Takayama）搭飛驒特急到富山（Toyama），整節車廂有一半是台灣旅客。然而，在這一個半小時的車程中，「台灣腔中文聲的嘈雜拌嘴響徹雲霄，嘻笑打罵緣不絕耳」。

不僅如此，「台灣是個行人地獄」透露台灣旅客還「座位換來換去，把指定席當自由席在搭，被車掌要求補票」。最後，他看著窗外的雪景，戴上抗噪耳機，「想要隔絕那逃離半輩子的『熟悉家鄉味』」。

在貼文的最後，「台灣是個行人地獄」引述《不開車‧在路上》的內容，「使用大眾運輸工具，就是學習在公共空間該有怎樣的行為與表現，而依賴私家車，就是逐漸失去對於公共空間的意識，甚至是人本就生存在社群裡的事實」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「真的很沒水準」、「我曾經在日本電車上遇過一群台灣遊客大聲喧鬧」、「雖然很抱歉，但在日本遇到台灣人，一開始還會想用中文溝通，時間越久後發現，能不說中文就不說」、「台北捷運一堆看影片把聲音放出來的人」、「最受不了出國還不能遵照他國文化的人」。

也有網友提到，「那是你沒跟朋友在一起吧！我之前在日本一個月，電車新幹線團客本來就比較吵，根本沒分國籍，朋友在一起就是會忘我」、「我也是有遇過日本人很吵的電車，不用過度放大，能察言觀色當下狀況就好」。

日本 台灣人 車廂 觀光

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