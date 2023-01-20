快訊

金融界人才搖籃 中金院2大解方衝出百分百註冊率

別再講兔年行大運！2023兔年吉祥話盤點 讓你歡喜「把錢兔出來」

蘇貞昌請辭、陳建仁否認接新閣揆 蔡政府又要打臉自己？

德國帶香腸回台遭罰20萬 網紅質疑「不符比例原則」引網砲轟

聯合新聞網／ 綜合報導
YouTube頻道「台灣家庭在德國」將肉製品帶回台灣遭罰20萬元，後續言論引發網友不滿。圖為桃機第一航廈出境大廳。記者黃仲明／攝影
YouTube頻道「台灣家庭在德國」將肉製品帶回台灣遭罰20萬元，後續言論引發網友不滿。圖為桃機第一航廈出境大廳。記者黃仲明／攝影

2018年8月中國出現非洲豬瘟疫情後，傳遍18國家與地區，而台灣因邊境嚴格把關而守住，也計畫在2024年向世界動物衛生組織(WOAH)申請傳統豬瘟非疫區。近日知名Youtube頻道「台灣家庭在德國」自曝違法將德國香腸帶進台灣，遭罰20萬元，後續言論引起輿論不滿，有網友決定退追蹤該頻道。

政府自從非洲豬瘟疫情出現後，祭出許多嚴格邊境政策防堵非洲豬瘟，在機場多處也都有告示提醒國人，禁止攜帶肉類回台造成疫情傳播。而在Dcard YouTuber板有網友發現，知名頻道「台灣家庭在德國」貼出他們近日回台灣的影片，影片中他們因為攜帶德國香腸而遭罰20萬元，但他們卻表示不知道相關規定。

影片中Sophia表示，他們從來沒聽說過德國是非洲豬瘟的疫區，且認為德國的肉品檢驗向來嚴格，20年前老公也曾帶過台灣肉鬆到德國，被查驗到後被沒收和丟棄，並沒有任何罰款，但這次他們攜帶的德國香腸跟雞肉的火腿卻要面臨20萬元罰款，面對台灣新聞播報「公車左轉導致母嬰雙亡」的司機僅10萬交保時，讓他們質疑這樣的罰款是否符合比例原則。

Sophia也表示，老公的阿公阿嬤鄉下家裡也是務農的，也曾養過豬，因此絕對沒有想要危害豬隻。因此他們提醒，所有要帶肉品闖關的人，記得把豬肉吃完，而他們也會將這20萬當作花錢消災，是「送給台灣的一個大紅包」。

許多網友不滿表示「看了Sophia的回覆就果斷退追他們頻道了..」、「太誇張了，她也並不是用宣導的方式在敘述啊，就是抱怨，還繼續做不好的示範」、「真的剛剛看完真的好感下降超級多...她的反應蠻讓人失望的，而且我還想說不是待在德國這麼多年嗎？怎麼反應是這樣⋯尤其『當作送臺灣的大紅包』這個說法...」、「好好笑，都宣傳快2年了到現在還不知道攜帶豬肉製品入境要罰20-100萬？還在檢討國家法律違反比例原則？？本人在機場工作機場，到處都有提醒不要帶肉類製品」。

德國 非洲豬瘟 疫情 機場

延伸閱讀

日本旅遊上網方式怎麼挑？ 網友分析這3方法優缺點一次看

外交部換護照人潮「排到天邊」 旅遊部落客建議：多預留時間

好療癒！她在日本機場見一景象 大讚地勤人員太貼心

吃巴沙魚恐傷身？ 毒物專家曝不只它有磷酸鹽：攝取多寡才是關鍵

相關新聞

德國帶香腸回台遭罰20萬 網紅質疑「不符比例原則」引網砲轟

2018年8月中國出現非洲豬瘟疫情後，傳遍18國家與地區，而台灣因邊境嚴格把關而守住，也計畫在2024年向世界動物衛生組織(WOAH)申請傳統豬瘟非疫區。近日知名Youtube頻道「台灣家庭在德國」自曝違法將德國香腸帶進台灣，遭罰20萬元，後續言論引起輿論不滿，有網友決定退追蹤該頻道。

回收放門口總挑「值錢的」撿 他怒在紙箱寫：要拿全拿走

農曆年節前夕，家家戶戶大掃除，有網友發文氣憤表示，總是有撿回收的人將值錢的回收物撿走，垃圾卻留在原地，引來許多網友的共鳴，但也有人認為垃圾跟回收不應該放在一起，或是可以選擇丟回收車。

餐旅系女實習直擊「打掃阿姨大剌剌一幕」飯店杯子再也不敢用

大部分的人住飯店都會使用房間內的杯子喝水或泡咖啡，不過有一名餐旅管理學系畢業的女網友表示，她大學實習時，看到打掃阿姨…

日本最棒？台人愛批國旅爛 他曝待京都半年經驗：台南贏了

隨著國境解封，加上今年春節有長達10天的連假，已經有不少人買好機票，準備出國去玩，其中日本更是許多人的首選，有網友把日本跟台灣旅遊比較，幾乎都是日本壓倒性勝利，但有一名出差到京都半年的網友表示，則認為「台南」贏了。

台情侶沖繩自駕撞人遭逮捕「拘留十天」 網看肇事原因罵翻

「台灣交通地獄輸出到國外！」近日一對台灣情侶至日本沖繩自駕旅遊出車禍，男方右轉時撞到一台直行的腳踏車，對方受了輕傷，情侶也報警了但隨即遭日本警方逮捕，原本被告知48小時內可以出來，但後來檢察官又說要多拘留男方十天，女友因此急著上網求助找律師。

米其林名廚也崩潰！台北人怎麼忍受塞車輪迴 網點名1縣市更慘

台灣的交通環境相當惡劣，不僅行人沒有良好的行走空間，每到尖峰時段的塞車狀況更是恐怖。米其林名廚江振誠在臉書上發文，無奈提到台北人到底怎麼忍受塞車問題，而貼文曝光後也掀起討論，有苦主指出「新竹更可怕」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。