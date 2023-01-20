德國帶香腸回台遭罰20萬 網紅質疑「不符比例原則」引網砲轟

2018年8月中國出現非洲豬瘟疫情後，傳遍18國家與地區，而台灣因邊境嚴格把關而守住，也計畫在2024年向世界動物衛生組織(WOAH)申請傳統豬瘟非疫區。近日知名Youtube頻道「台灣家庭在德國」自曝違法將德國香腸帶進台灣，遭罰20萬元，後續言論引起輿論不滿，有網友決定退追蹤該頻道。

政府自從非洲豬瘟疫情出現後，祭出許多嚴格邊境政策防堵非洲豬瘟，在機場多處也都有告示提醒國人，禁止攜帶肉類回台造成疫情傳播。而在Dcard YouTuber板有網友發現，知名頻道「台灣家庭在德國」貼出他們近日回台灣的影片，影片中他們因為攜帶德國香腸而遭罰20萬元，但他們卻表示不知道相關規定。

影片中Sophia表示，他們從來沒聽說過德國是非洲豬瘟的疫區，且認為德國的肉品檢驗向來嚴格，20年前老公也曾帶過台灣肉鬆到德國，被查驗到後被沒收和丟棄，並沒有任何罰款，但這次他們攜帶的德國香腸跟雞肉的火腿卻要面臨20萬元罰款，面對台灣新聞播報「公車左轉導致母嬰雙亡」的司機僅10萬交保時，讓他們質疑這樣的罰款是否符合比例原則。

Sophia也表示，老公的阿公阿嬤鄉下家裡也是務農的，也曾養過豬，因此絕對沒有想要危害豬隻。因此他們提醒，所有要帶肉品闖關的人，記得把豬肉吃完，而他們也會將這20萬當作花錢消災，是「送給台灣的一個大紅包」。

許多網友不滿表示「看了Sophia的回覆就果斷退追他們頻道了..」、「太誇張了，她也並不是用宣導的方式在敘述啊，就是抱怨，還繼續做不好的示範」、「真的剛剛看完真的好感下降超級多...她的反應蠻讓人失望的，而且我還想說不是待在德國這麼多年嗎？怎麼反應是這樣⋯尤其『當作送臺灣的大紅包』這個說法...」、「好好笑，都宣傳快2年了到現在還不知道攜帶豬肉製品入境要罰20-100萬？還在檢討國家法律違反比例原則？？本人在機場工作機場，到處都有提醒不要帶肉類製品」。