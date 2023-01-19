日本最棒？台人愛批國旅爛 他曝待京都半年經驗：台南贏了

隨著國境解封，加上今年春節有長達10天的連假，已經有不少人買好機票，準備出國去玩，其中日本更是許多人的首選，有網友把日本跟台灣旅遊比較，幾乎都是日本壓倒性勝利，但有一名出差到京都半年的網友表示，則認為「台南」贏了。

有網友在PTT以「去日本玩真的有比國內便宜嗎？」發文，表示出國光機票加上行李就要一萬了，日本飯店疫情後平日一晚也要約3000元，還是很像鳥籠的小房間，食物雖然好吃但不便宜，一餐至少要300、400台幣，雖然國內無趣但也不用花這麼多錢，不懂便宜在哪。

不過網友對此仍表示，國內不管是價格還是品質都不如日本，還是寧願出國玩「不能國外旅遊時 也沒有改善，現在能出國了，還有人會想國旅？」、「你總不可能餐餐都是大餐吧」、「三千房價品質不論在日本、歐洲都大贏台灣」、「台灣的旅遊品質…」、「日本旅遊景點收門票合情合理，環境很好」。

但有一名在京都出差半年的網友回文分享心得，他認為3000元台幣在櫻花季只能勉強住商業旅館，好一點的旅館都是2萬日幣起跳，而200元餐費在京都只能吃屎，去年回台灣特別去台南玩，500元可以吃一堆店。

另外他表示，最看不慣的就是出國窮遊，然後在說台灣的旅遊品質多爛，他認為京都是一個破產又人口外移、高度老化的城市，就像金閣寺外表光鮮亮麗，但是住久了就知道問題，「台南還至少可以讓人住」。

不少人也紛紛認同原po，「推，很多人出國人設大變，然後對台灣頤指氣使」、「最近正在規劃東京旅遊，說真的大家愛說嘴的日本住宿便宜品質好，我還真的沒辦法認同」、「真的出國了才會知道台灣的好，雖然台灣的東西是真的越來越貴」。

不過也有人認為，「台南交通跟鬼一樣」、「拿櫻花季住宿來比價格，那台灣也要拿暑假墾丁還是過年溫泉鄉來比吧」、「叫你去觀光又不是定居」、「出國窮遊跟嫌國旅爛根本兩碼事情」。