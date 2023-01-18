現代人年夜飯難揪「沒人聚餐寧願出國玩？」 網友：2理由早就如此

春節除夕的年夜飯，是傳統上家人們要一年一度團聚圍爐的時刻。卻有PTT網友發現年夜飯越來越難約，「一堆親戚要趁過年出去玩」、「寧願出國爽自己」，讓他大嘆豈有此理！引來許多網友回應「難搞親戚太多」、「很多人只有這時候才有長假」。

該網友表示，這幾年年夜飯越來越少人參加，連最近剛結婚的親戚，不只不帶老婆小孩回來，反而一家三口直接出國旅遊，讓他們家大家長感到無奈，「原本以為結婚生小孩家裡更熱鬧，結果反而更冷清。」

有網友認為「二十年前就這樣了」、「主要是沒辦法請長假，過年才能出國」、「只有過年能放長假，不然怎麽喬」、「這次放那麼多天，之前又封很久」；也有人認為跟現在家族親情淡泊有關「錢搶完了就散了，這就是親戚」、「長輩都會情緒勒索，尤其家裡要拜拜的」、「浪費時間聽人廢話，倒不如出國玩啊」。

但也有人認為原PO說的並非一般情況「誰說都出國了？少數當多數」、「沒有耶，這個長假我們連在上海的回來了」。