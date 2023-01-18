台中LaLaport開幕人潮滿！停車場卻空蕩蕩 網揭「行人地獄」慘況：警察不抓

台中市位於東區購物中心三井LaLaport於17日上午11時開放南館試營運，不過開幕人潮眾多，而導致周邊道路擁塞，儘管警方與業者動員人力交管，仍無法紓解。有PTT網友表示，自己當天晚上想去朝聖LaLaport，想往地下停車場找停車位時，住台中的朋友卻直接建議他「人行道停一停就好」，之後也發現人行道遭到機車全面停滿、收費停車場空蕩蕩的「行人地獄」慘況。

台中市東區的三井LaLaport於17日開放南館試營運，首日吸引眾多人潮，造成交通壅塞。PTT八卦版有網友發文，自己當晚也騎車去看看，正想要找車位時，住台中的朋友竟罵他「笨」，並說「傻傻的幹嘛去收費的停車場？」，還建議他「人行道停一停就好」，因為台中警察很和藹可親，即便停很久也不會開單。朋友還說曾於一中街將車停在人行道，一整個晚上也沒收到紅單。

之後原PO在三井LaLaport附近晃一圈，發現還真如朋友所說，人行道幾乎「停滿機車」，甚至還有汽車直接停在人行道，依舊沒有警察開單。原PO最後來到室內的機車停車場，一片空蕩蕩幾乎沒人要停，他無奈感嘆「在台中停收費停車場就是笨」。

網友前往台中LaLaport朝聖卻意外發現人行道遭停滿機車。翻攝PTT

網友發現機車停車場空蕩蕩的情形，原來民眾都把車子停在人行道。翻攝PTT

其他網友對此回應「台灣日常啊～哪來人行道啊？」、「警察又不抓，沒被抓就是沒犯法」、「真的笨，又不會開罰」、「行人真可憐，只有被撞的份，搞不好被撞還會被罵」、「行人地獄，這篇有上 reddit 的潛力」。

也有人嘲諷「人行道是拿來停車的，不是給行人走的」、「路上一堆並排也不抓，根本行人地獄」、「人行道這麼大當然停車用~」、「台中警察真的都不知道去哪裡了」。