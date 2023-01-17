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看《灌籃高手》遇沒品影迷 隨劇情狂喊「灌進！」讓他超崩潰

聯合新聞網／ 綜合報導
網友看《灌籃高手》電影時不幸遇到沒公德心的觀眾。圖為《灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK》劇照。 圖／台北双喜電影提供
網友看《灌籃高手》電影時不幸遇到沒公德心的觀眾。圖為《灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK》劇照。 圖／台北双喜電影提供

《灌籃高手The First Slam Dunk》電影票房在首週上映就有7千多萬的亮眼成績，然而卻有網友抱怨，16日在新竹大遠百觀看該部電影時，竟遇到「沒公德心」的影迷，在電影播放過程全場超大聲說話，還有人把內心對劇情的OS大聲說出，如「灌進！」、「崩潰了！」等，讓他相當傻眼。

一名網友在PTT電影版發文，表示自己16日時在新竹大遠百觀看《灌籃高手The First Slam Dunk》，而在觀影過程中，坐後面的先生不知道是在「哄」誰，在電影院不斷說「爆米花怪獸～不要一直吃爆米花啦～」，讓原PO氣得表示「全世界都知道你帶爆米花怪獸來看電影」。

除此之外，坐在附近的還有另一位小姐，觀影過程中亦不斷把自己內心的OS大聲說出，如「灌進！」、「怎麼沒聲音？」和「崩潰了！」等字句，都讓人相當傻眼，原PO也氣得表示，大家都是花錢來看電影的，希望觀眾不要發出不必要的聲音，他也認為「這應該是常識」，希望觀眾能有公德心。

有網友認同原PO想法，表示「應該納入國民教育」，也有網友勸告原PO，若遇到這種情形「一定要現場直接跟他說」而非事後在此發文。也有其他網友說，自己在看這部電影時也遇到類似觀眾，如：「我也是看灌籃遇到爛人，進球就配音刷、咻、蹦，氣死」、「遇過家長帶小朋友在前排當場換尿布的，超扯」，也有網友抱怨遇到電影進球時有小孩「興奮鼓掌」，讓他相當崩潰。

PTT 電影

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