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小一兒生日索要娃娃「同學都有」 父上網求解搜出恐怖遊戲

聯合新聞網／ 綜合報導
小一兒向父親要娃娃當生日禮物，但父親完全沒聽過其名稱，只好上網求解。圖擷自PTT
小一兒向父親要娃娃當生日禮物，但父親完全沒聽過其名稱，只好上網求解。圖擷自PTT

大人經常會因跟不上孩子間的流行感到苦惱，近日就有一名父親雖想送兒子生日禮物，卻聽不懂兒子想要的娃娃名稱，於是將兒子畫的草圖丟上網詢問，有人一眼就看出這是出自一款恐怖遊戲的反派角色，且實體造型十分可怕，引得許多網友直呼「不懂現在孩子的流行」。

一位父親想為就讀小學一年級的兒子準備生日禮物，結果兒子表示想要「哈q花ki」的娃娃，並稱同學也有。據兒子描述，該娃娃是一個卡通人物，角色是會吃人惡魔，外表則戴有紅色領結、黃色手腳，不過父親嘗試用中文諧音或英文語音都搜尋未果，只好先叫兒子畫出來，再po到PTT發文求問，「這是什麼卡通人物？」

不少網友一看到兒子的繪圖就猜出答案是「Huggy Wuggy」，該玩偶出自美國的恐怖生存遊戲「Poppy Playtime」，它在遊戲中扮演反派角色，負責追逐和殺戮玩家，且外型恐怖，是一隻長著一口尖牙的藍色毛怪，甚至因此被英國網路警察康瑞（Chris Conroy）點名警告：「許多人製作了關於Huggy Wuggy的歌曲跟影片放到YouTube和TikTok上，內容常冷不防的嚇觀眾一跳，你當然不會希望孩子接觸到這些。」

該角色出自恐怖電玩遊戲「Poppy Playtime」。圖／取自youtube
該角色出自恐怖電玩遊戲「Poppy Playtime」。圖／取自youtube

網友們見此也紛紛驚呼，「為啥他們看過Poppy Playtime？我只是覺得神奇」、「你確定要給你小孩這個，笑死」、「現在的小孩都喜歡這麼可怕的東西嗎」、「希望我兒子不要喜歡這個，放在家裡很恐怖」、「所以父母還是要關注一下小朋友間的流行」、「開始感受到代溝了」。

也有人指出，該角色在小學生間確實頗為流行，「應該滿紅的吧...之前看路邊娃娃機有」、「現在的小學生真的很喜歡這個，Youtube很多實況留言也都小學生」、「真的在國小超紅，去公園都有攤販賣周邊」、「最近小孩還希望我買這個遊戲讓他玩」。

不過也有網友認為父母無須太過恐慌，「其實我也覺得挺可愛的」、「遊戲中這隻就是設計給小孩的玩具」、「你們這群老人懂什麼，這種對現代小孩剛好而已，大驚小怪的！」、「還好啦，當初我爸媽看我喜歡的東西搞不好也是這種感覺」。

小學 生日 絨毛娃娃 電玩

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