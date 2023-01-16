高手在民間？超勇「脖」頭戴桌子騎機車 網友譏：失手在陰間

行車時務必注意安全，有網友在路上拍下有位男子騎機車，脖子、肩膀卻掛上置物桌「雙載」，危險程度極高。依據道路交通管理處罰條例第三十一條第五項規定：「機車附載人員或物品未依規定者，處駕駛人新臺幣三百元以上六百元以下罰鍰。」民眾要避免貪圖方便，以免發生危險及觸法開罰。

有網友在臉書社團「路上觀察學院」PO出一張圖片，只見路上有位騎機車的男子，頭戴安全帽，在脖子掛上有輪子、可移動的置物桌，並調侃表示「沒有超『勇』的脖子可是辦不到的」。

許多網友紛紛開玩笑回應，「原來還能這樣載，高手在民間，失手又要在陰間了」、「可能卡住了，要去消防隊」、「雙載欸，果然沒有什麼辦不到，只有想不想」、「超勇的脖子還有紅色的單子」、「原來勇伯（脖）是這樣來的」。

依道路交通安全規則第八十八條第一項規定：「機車附載人員或物品，應依下列規定：一、載物者，小型輕型不得超過二十公斤，普通輕型不得超過五十公斤，重型不得超過八十公斤，高度不得超過駕駛人肩部，寬度不得超過把手外緣十公分，長度自座位後部起不得向前超伸，伸出車尾部分，自後輪軸起不得超過半公尺。」依道路交通管理處罰條例第三十一條第五項規定，「機車附載人員或物品未依規定者，處駕駛人新臺幣三百元以上六百元以下罰鍰。」民眾上路前應謹慎行駛，以免觸法。