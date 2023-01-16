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主管加碼發千元紅包卻被暗示「要回禮」她無奈：寧願不領

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女職員透露，過年時主管都會加碼發千元紅包，但此舉卻令她相當煩惱。紅包示意圖／ingimage
一名女職員透露，過年時主管都會加碼發千元紅包，但此舉卻令她相當煩惱。紅包示意圖／ingimage

有公司女職員分享，自家主管在過年期間自行給每人加碼發千元紅包，她起先很開心，但卻被同事告知「大家都會回禮」，她頓時覺得相當麻煩，更直言還不如不要收到紅包，就不用再花心思想要送什麼給主管了。

一位女職員在Dcard發文提問，她稱剛入職第一年時，過年有收到主管包給所有下屬的1000元紅包，她起初覺得又驚又喜，後來卻聽同事提起，前輩們私下會自主再買東西回送主管，相當於還禮，她聽後甚感不解，「要這樣還禮，還不如不要有包紅包這一個過程，還需要花心思想要送什麼禮物給主管」。

原po補充說，主管是一個很挑剔的人，加上一堆往來廠商已經送了水果、茶葉等禮品，她也想不出還能送什麼，眼看下週就要放年假了，她依然對是否要回禮猶豫不決，只好發文徵詢眾人意見，「很想就這樣裝死當不知道這件事，當個無知的年輕人，但又怕變白目，而且一但開始送，每年就要繼續送」。

網友們紛紛勸她還是要做個禮數，「我是覺得主管包紅包也不是義務，我就當拿那紅包錢去買禮盒，也不用花自己的錢」、「禮貌上可以回，但不是必要」。

也有人建議她不用糾結太多，「去超市買個食物禮盒就好」、「這種事情都是面子工作，妳不用去想他喜不喜歡妳送的禮物，只要表面上看起來好看就好」、「同事買啥你就買啥」、「可以整個辦公室一起回一個禮就好」。

職場 紅包 伴手禮 Dcard

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