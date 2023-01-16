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她搭文湖線沒座位只能站 下秒同車廂大嬸嗆「擋到我看風景」

聯合新聞網／ 綜合報導
北捷文湖線。 圖／聯合報系資料照片
北捷文湖線。 圖／聯合報系資料照片

台北捷運相當方便，每日的載客量也很可觀，尖峰時段難免會有沒位置坐的狀況。然而，一名女網友在網路上發文，透露某天搭乘文湖線剛好沒有位置坐，於是就選擇站在車門旁邊，結果卻有大嬸抱怨「擋到她看風景」，貼文曝光後也掀起討論。

日前一名女網友在Dcard發文，提到自己平日下午想搭捷運文湖線出去走走，但因為上車後座位都有人坐了，於是就選擇站在車門旁邊的位置。原PO補充自己只有稍微靠在矮背板上，沒有超過旁邊欄杆位置，更未做出什麼大動作。

沒想到，同節車廂的大嬸突然開嗆，「喂！妳這樣子會擋到我看風景！」原PO當下回頭愣住了，但沒有說出任何話去回應。這樣的狀況令她相當傻眼，因此事後在網路上困惑發文，詢問大家「所以現在捷運上這個位置不能站是嗎？拜託大大幫我解答」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「可以裝作沒聽到，丟臉的就變她了」、「不然位置給我坐，妳就能盡情看風景啦」、「真的覺得北捷好神奇，根本奇行種的聚集地」、「這種一定要直接無視，然後看她腦羞」、「所以大嬸，請問妳看風景關我什麼事？」、「不用理會，她敢對妳怎麼樣就直接報警，這種人就是欠教訓」。

也有網友分享類似經驗，「我也遇過很扯的阿姨，我在7-11坐著看手機，斜對角的阿姨說『手機會影響她身體』，重點是她身體高胖壯」、「我在捷運遇到一個奇怪的大嬸，突然對著前面的乘客大罵，強調手機電磁波讓她頭很痛，然後尖峰時段沒人敢站她附近」、「我也遇過這種人，一個歐巴桑突然用力把我推開，害我去撞到旁邊的人」。

捷運 北捷 文湖線 車廂 Dcard

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