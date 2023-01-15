他準備國考兼職外送員賺錢 母嫌丟臉竟嗆：講出去會被笑

職業不分貴賤，有網友因工作轉換跑道，在準備公務人員的考試期間，兼職外送員的工作，卻被媽媽認為很丟臉，讓原PO無奈又難過。

有男網友在Dcard上表示，畢業後從事飯店業，但卻自認為不適任這份工作，因此想往公務員的方向發展，於是辭職準備國考。他表示準備國考的這段期間，仍需找份兼職工作來賺取生活費，因此認為「外送員」最適合，時間安排彈性，換算時薪也合理。

不過，原PO媽媽卻認為兒子擔任外送員很丟臉，直呼「你讓我丟臉死了，講出去被笑！你看大阿姨2個兒子都在國營上班了」。原PO失望表示，2年來媽媽變得很神經質又沒禮貌，「怎麼突然變成我最討厭的那種樣子？」，更無奈嘆「我是真的很受傷，她到現在還是不覺得自己有錯」。

有網友回應，說話是有藝術的，若媽媽問的時候，可以將外送員解釋成「運輸工程兼最佳路徑分析工程師」，相信情況會很不一樣，還有人表示「我都自稱『食品物流管理暨配送業務工程師』」。

其他人回應，「職業不分貴賤」、「每份職業都值得受人尊重，沒什麼好看不起的」、「職業只要正當都沒問題，但目前就是沒前途，兩者不一樣，再聰明的人國考也有部分是吃運氣的」、「就說正在準備考試，就好了」、「沒外送員我會餓死」。