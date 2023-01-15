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驚見寧夏夜市「1改變」氣炸了！他抱怨超級難逛 在地人曝真相

聯合新聞網／ 綜合報導
台北寧夏夜市。圖擷自爆廢公社二館
台北寧夏夜市。圖擷自爆廢公社二館

台灣的夜市文化受到不少人喜歡，甚至是外國觀光客必去的行程，其中台北的寧夏夜市就非常知名。不過，一名網友在臉書上發文，提到寧夏夜市突然搭起了遮雨棚，讓他感覺非常難逛，而貼文曝光後也掀起討論，有在地人指出「每年過年都這樣」。

昨（14）日一名網友在臉書「爆廢公社二館」上發文，從照片中可以看見寧夏夜市搭起遮雨棚，整條路的上方都遮了起來，同時路中間還有柱子，把現場逛街人潮分流。對此，原PO不滿寫道，「寧夏夜市改成這樣，真的有夠難逛的，直接轉身離開」。

寧夏夜市搭起了遮雨棚。圖擷自爆廢公社二館
寧夏夜市搭起了遮雨棚。圖擷自爆廢公社二館

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「感覺會很悶熱」、「第一次逛到超難走又超難買的夜市就是寧夏了，當天走到底直接讓孩子先玩彈珠台，再請先生進去買晚餐出來吃」、「顧看妹子還會撞到柱子」、「東西再好吃也不會去」、「這樣才有逛夜市的感覺（誤）」、「柱子為何在走道中央」、「那邊一般日子就擠到不行了」。

也有在地人提到，「那不是改，是為過年期間臨時搭建的」、「只要過年都會搭遮雨棚，以防下雨」、「這是過年才這樣，不是永遠…」、「每年過年期間都不用收攤位，一直都是這樣的」、「只有過年的時候才會這樣」、「每一年快過年都這樣，方便逛的民眾，就算下雨也能品嚐美食，也更體恤攤商不用收攤子」。

夜市 爆廢公社

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