手機支架化身廚房最佳幫手 婆媽讚：太實用
為了方便民眾看手機，各大廠商都推出手機架等周邊產品，不論是坐著、趴著或躺著，民眾都可以自在滑手機、追劇，有網友近期更發明另一種用法，讓快用完的醬料可以自行流出，方便騰出手來煮飯，斜槓用法曝光後，吸引婆婆媽媽按讚留言，直呼太實用。
原PO在臉書社團「愛做菜」發文，貼出自己DIY的手機支架功能，只見照片內有一瓶快用完的甜辣醬，原PO用橡皮筋綁在手機支架上，下面有醬碟接住醬料，原PO表示，「手一直扶著會酸，而且還有其他菜要煮，看到旁邊納涼的手機架，就決定是它了」，她也佩服自己的金頭腦。
手機支架新用途曝光後，不少婆婆媽媽也跑來留言，「我大笑了， 這也太實用了吧」、「今年度最實用我投妳一票」、「手機架：我總算找到第二專長」、「我都是讓瓶身倒立放在那邊，滴到最後一滴不剩」、「這我有兩台，原來還可以這樣用」、「手機架表示：上得了廳堂，入得了廚房，上得了床」。
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