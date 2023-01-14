手機支架化身廚房最佳幫手 婆媽讚：太實用

年節即將到來，不少公司陸續舉辦尾牙，並辦理抽獎活動，慰勞員工一年的辛勞，不過，律師李宜貞近期在臉書發文，她表示，以前當員工時尾牙抽獎的東西都不甚滿意，因此她當了老闆後，一律不辦尾牙，改成平時就發獎金，此舉也引來不少網友讚聲，直言現金比較實在。

2023-01-14 11:35