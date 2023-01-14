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客人說送到2樓 外送員送餐點驚見地下「神秘地道」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名外送員分享送餐點到新北市新店區北宜路2段一處住家的2樓時，卻出現神秘的地道，圖擷自臉書社團《外送員的奇聞怪事》
一名外送員分享送餐點到新北市新店區北宜路2段一處住家的2樓時，卻出現神秘的地道，圖擷自臉書社團《外送員的奇聞怪事》

外送員經常遇到一些奇聞軼事，一名外送員分享送餐點到新北市新店區北宜路2段一處住家的2樓時，卻出現神秘的地道，地道內還有路燈、門牌及住家門窗，讓他相當傻眼，畫面掀起網友熱議。

這名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」貼出兩張照片，並表示送餐時「客人說送到2樓……理論上來說還真的是2樓無誤」，從照片中可以看到住家在長長的地道裡，格局相當奇特，原Po提到馬路下有個入口可以進去這個隧道，「這是地下樓，要提醒才知道是2樓」。

貼文一出，也引起網友好奇「這是防空洞嗎？」、「好像什麼電影場景」、「這半夜好嚇人，後面突然有人喊你會嚇到唉娘喂」、「是在拍恐怖片嗎？」、「總覺得跑外送根本是神秘地帶旅行團」、「這種地方，晚上送，真的超可怕」、「還以為地下坑道」，還有網友提到「我小時候是沒那路燈的…」。

外送員

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