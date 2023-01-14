電梯外見「1標語」她傻住！ 網狂吐槽：更不想走樓梯了

爬樓梯有許多好處，包含增強肺活量、延年益壽等等，因此很多電梯會貼上相關標語，鼓勵民眾多走樓梯。近日有一名網友發現一處電梯的標語，寫著一段話，讓她傻眼直呼「這種標語只會讓我更不想走樓梯…」，引起網友熱議。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」分享一張照片，只見網友到了一處電梯前，門上的標語寫著「健人就是腳勤」還附上英文版的「Health is footwork」，她傻眼直呼「這種標語只會讓我更不想走樓梯…」。

「健人就是腳勤」這句話的來源起自於中國古裝劇《後宮甄嬛傳》，裡面的華妃個性囂張跋扈，心狠手辣，曾直指女主角甄嬛「賤人就是矯情」，這段話在當時爆紅，民眾也爭相模仿。

貼文一出網友也紛紛留言，「更會讓我把每一層按鈕按滿」、「真的，我更不想走樓梯」、「所以我才都坐電梯啊」、「怪耶，也唸得通，厲害。賤人就是矯情」、「英文老師不哭哭了」，也有人指出這是「文藻大學」的電梯。

有許多醫師指出，爬樓梯是除了是最不花錢的健身運動之一外，也是很好的有氧運動，有助強化心肺功能、改善肌力、耐力，又可避免骨質疏鬆，以及減肥。