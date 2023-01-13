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露營一晚1000元他抨搶錢「花得下去？」 引爆網友兩派論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
露營示意圖。 圖／ingimage
露營示意圖。 圖／ingimage

近幾年台灣吹起露營風，不少人都奔向野外搭起帳篷、野炊，享受大自然的洗禮，也因此讓許多相關商品業者嗅到商機，甚至露營區如雨後春筍般一個個冒出，但有網友卻不以為然，他認為CP值不高，根本是搶錢，貼文一出也引起熱議。

這名網友在PTT以「台灣的露營區是搶錢嗎？」為題發文，他說看到其他人提到日本飯店住一晚只要1200元，早餐還有鮭魚卵吃到飽，若拿台灣露營區來相比，一晚就要1000元，而且還只提供水、插頭跟一塊空地，當中還有很多是違法開發山坡地，讓他覺得跟日本比起來根本是在搶錢，「露營一晚1000塊大家花得下去嗎？」

貼文一出，不少人附和地說「國旅真的越來越貴」、「是，就是搶錢。專找冤大頭的」、「台灣旅遊=盤子」、「露營場對山坡地的危害很嚴重，不要助長」、「就是有一堆人搶著要住，國旅才價格亂開一通」、「真的是蠻搶錢的，人多點的一個晚上好幾萬」、「台灣旅遊的客群就高消費能力的人，窮人請出國玩好嗎」、「什麼還有電，冷氣廚房廁所沙發都有」、「露營還去住露營區幹嘛？」、「這些錢拿去住飯店還有附早餐」、「露營是有錢人的消遣」。

但也有網友反駁，「榻榻米一晚1200，我寧願露營」、「你去戶外還要享受文明的便利，當然要花更多錢啊」、「又沒人逼你去露營地，那個價位還可以滿帳代表市場有那個需求，但不屬於你」、「一千還在喊貴，你都待在家比較合適」、「覺得貴可以在家睡覺啊」、「露營是體驗大自然，無價」、「一千也在嫌貴，是多可憐」。

露營 PTT

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