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趕上班到超商最怕遇到哪種人？ 網曝這3類人很拖時間

聯合新聞網／ 綜合報導
統一超商門市。示意圖／聯合報系資料照片
統一超商門市。示意圖／聯合報系資料照片

台灣超商數目非常多，服務內容也越來越多元，已經成為民眾生活中不可或缺的一部分。不過有網友抱怨上班前到超商買東西，卻遇到有客人買咖啡又取件，就這樣耽誤大家五分鐘，讓他相當無奈。

這名網友在PTT以「早上的超商最怕碰到什麼人」為題發文，他說不少人進公司前都會到超商消費或買早餐，但偏偏就有一種人專挑這個時候耽誤大家的時間。原PO說日前他在上班時段到超商買東西，就遇到有一個客人點咖啡還取件，就這樣弄了5分鐘，耽誤到後面客人的時間。

貼文不少人有同感，「趕上班的人最怕遇到不用上班的人啊」、「不用電子支付，然後錢不先拿出來。櫃台前慢慢數給大家看」、「問怎麼兌換0元咖啡的人」、「下載app註冊新會員又要問店員怎麼操作的人」、「最怕遇到不耐煩的排隊暴怒仔」。

多數人都認為買咖啡取件繳費是最容易耽誤大家的情況，「買咖啡的真的很拖」、「拿包裹又買咖啡還在翻零錢包的」、「買咖啡，而且堅持從大包包裡挖零錢，還一枚一枚數的」、「繳費+取件」、「幫同事領咖啡，一次10幾杯那種」、「咖啡、繳一堆帳單、取貨」、「拿一堆零錢跟領包裹」、「繳10張繳費單等等，還有皮包裡的停車券」、「買咖啡+取貨+問行動支付有沒有優惠」。

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