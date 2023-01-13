好市多店員勸「妳消費高換黑卡較划算」 她見金額傻眼：這樣算高？

好市多商品種類繁多，價格又實惠，受到不少消費者的喜愛，有人甚至還會申辦黑鑽卡來獲得回饋，不過有一名女網友日前到好市多購物，結帳時店員認為她的消費很高，建議可以換黑卡，但女網友聽完後看了看自己結帳的金額反而有點傻眼。

女網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」寫道，她日前到好市多買了3樣東西：低脂鮮奶、貝果、美國珍蜜蘋果，結帳時店員告訴她「小姐，妳知道嗎，妳是一個消費很高的人，妳換黑卡很划算」，但原PO聽完後卻哭笑不得，因為她這3樣東西加起來也才853元，「你們說說，853元，是消費很高的人嗎？」

貼文一出，不少人都有過被推銷的經驗，「上回他們這樣跟我說，我當下想到的是該剁手了，到底是買了什麼？居然花這麼多錢？」、「我那天也被醬說，我心想我一年才去不到10次欸」、「我哥去也被推銷過，一個月不到三次，收銀台跟他說『黑卡很划算』」、「每次都在結帳的時候說我年消費很高，建議我辦黑卡，害我老公以為我都背著他偷買東西，冤枉喔～大人」、「話術，結帳人員也是跟我這麽說，但我沒改」。

不過有內行人就解釋原因，「是年消費」、「她應該是過卡之後看到妳的年度消費吧」、「他們系統看得到妳整年消費金額」、「應該是根據妳過去的消費紀錄，在結帳的時候可以看得到，成為推薦升級黑卡的對象」、「為什麼很多人說是話術啊？事實是你年消費超過8萬多就真的可以辦了」、「她看的是妳的歷史消費紀錄」。