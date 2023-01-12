尾牙亂象！辣妹喝醉胸罩位移 跌倒撞斷牙「變兔寶寶」

尾牙季到來，許多公司都在近日舉辦聚餐和員工聯絡感情，但也常傳出許多酒後的失態故事。一名護理師在臉書分享，近日急診小夜班常出現許多穿著火辣的女子，有的已經醉到隱形胸罩Nubra移位，還跌到頭破血流、牙齒幾乎撞斷變成「哈麥兩齒」，讓她不得不體醒「喝酒量力而為」。

臉書粉專「林婷一下吧 icu護理師」分享，近日尾牙季的急診室事件，她的學妹最近值急診小夜都來「穿很辣的阿妹仔」，有的醉到隱形胸罩Nubra已到達鎖骨，而且這些女生穿亮片小洋裝，醉起來跟舞龍舞獅一樣，且走路走不穩，跌到頭破血流來掛急診，讓人相當吃驚。

護理師接著詢問病患基本資料，但她都不說話，以為意識改變，後來她緩緩遮著嘴說，才發現她牙齒好像撞斷了，講話會漏風，變成了「哈麥兩齒」，上排全撞斷剩一顆半的門牙，意外符合即將到來的兔年，相當「應景」。

除此之外，護理師也分享，在加護病房就常常遇到因為喝醉開車、騎車、騎腳踏車和走路跌倒等，而導致腦出血、蛛網膜下腔出血、顱內出血、顱底骨折、頸椎骨折，甚至直接插管送急診室，護理師形容，這就像「上一秒還在急診跟你唱東區東區，下一秒直接在icu唱晚安曲」，最後頭髮身體吐的亂七八糟都是護理師洗，來醫院的酒友們鳥獸散完全沒有人留下來處理。

最後護理師告誡，喝酒量力而為，凡事要斟酌，想想「自己喝到進醫院的糗樣」，甚至還可能失去了健康，因此在做事之前都要為了自己和家人多思考，因為「喝醉了才知道你愛誰，但進醫院了才知道誰最愛你」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康