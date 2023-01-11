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睡不飽很慘！他「做這行」拒絕半夜起床顧小孩 妻怨不公平

聯合新聞網／ 綜合報導
照顧新生兒常讓新手爸媽感到崩潰。示意圖／ingimage
照顧新生兒常讓新手爸媽感到崩潰。示意圖／ingimage

照顧新生兒是一項嚴峻的考驗，常常會新手爸媽感到崩潰。一名28歲的全職運動員新手爸爸，因為充足的睡眠對他很重要，所以拒絕半夜起床照顧新生兒，但卻因此影響到夫妻兩人的感情，所幸，事情最後獲得圓滿的解決。

一位28歲的新手爸爸在《reddit》討論區發文寫道，3個月前和25歲的妻子開心地迎接第一個孩子的到來，在孩子出生之前，兩人就已對照顧問題進行溝通。原PO表示，自己是名職業棒球運動員，也是家庭主要經濟收入來源，充足的睡眠對他來說是非常重要的，所以特別表明除了緊急狀況外，他不會因任何事情影響到睡眠，當然也不可能半夜起床幫忙照顧嬰兒，但也有提議可以聘請一名夜班保母協助照顧。

原PO表示，照顧嬰兒這件事一直進行得很順利，直到數日前，妻子態度突然變得冷漠，詢問是不是有什麼問題，妻子也只是說沒事，到最後，妻子終於說出了心裡想法，她認為晚上原PO不能幫忙照顧孩子，即使這件事是雙方早前就協調過的，妻子仍認為對她而言是很不公平的。

原PO表示，明白妻子照顧孩子很辛苦，常常睡眠不足，但兩人之前都同意這樣做的。原PO還提到，他建議可以請夜班保母協助，但妻子對陌生人不放心，拒絕這項提議，也不願麻煩家人幫忙，因不想增添家人的負擔。所以兩人就一直於於僵局，妻子仍然不想僱人幫忙，而他仍然沒在半夜起床照顧小孩。

最後，原PO提議聘請一位夜班保母，試著讓她先在白天提供協助，讓妻子能了解並熟悉新保母，放心在晚上將孩子交給保母照顧，妻子也同意了。原PO的姐姐也願意每周挪出一兩天來幫忙照顧孩子，直到妻子能完全放心由保母獨自一人照顧孩子為止，這樣妻子的睡眠狀況也獲得有效的改善。

原PO也說明自己是一名職棒球員，通常賽季會在每年3月下旬開始，2月下旬就會開始春訓，因賽程安排必須時常移動，不能經常回家，很高興妻子願意接受試用保母的安排，這樣可以有數月的時間來適應新保母，妻子到時候就不會慌亂不知所措。

新手媽媽 新生兒

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