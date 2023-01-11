英國媽媽來高雄探視女兒 「3原因」讓她大讚：根本就像是到了天堂

一名英國婦女Anna-Marya日前飛來台灣探視住在高雄的女兒，短短一個禮拜就觀察到高雄具備交通方便、街道乾淨以及人民相當愛護動物等三大優點，興奮直呼「根本就像是到了天堂」。

Anna-Marya來自英國，是一名藝術家，日前接受《不要鬧工作室》訪問指出，由於已經很久沒有看到女兒，因此「用看她當藉口來台灣旅行」。Anna-Marya雖然是英國人，卻選擇住在賽普勒斯，是一個在地中海東部的溫暖島嶼，「在那裡住我可以吸收到滿滿的靈感，因為陽光可以持續360天」。

不過，Anna-Marya直言，賽普勒斯「其中一個很不方便的事情就是交通運輸，就連每天從A點到B點的通勤都非常痛苦」。她來到高雄才發現，高鐵出發和抵達的時間都很準時，且城市裡還有輕軌，可以抵達市區各處有趣的景點。不只捷運，連公車站都有「漂亮的電子看板告訴我車子何時會到」，且都很準時。

再來，Anna-Marya指出賽普勒斯雖然是一個美麗的島嶼，「但到處是垃圾」，不管是要去城市裡還是要回山裡小村的道路上都會看到垃圾。她說，賽普勒斯的人們公然的把垃圾亂丟，「所以現在我來到一個乾淨的城市」。根據她的觀察，在高雄街道上，即便有人在路邊吃東西，甚至路邊沒有設置公共垃圾桶的情形下，民眾依然會把垃圾帶走，讓她見證到一件很美好的事情。

最後，Anna-Marya透露，在賽普勒斯有時候也會因為當地動物遭受不好的對待感到傷心，指出當地的流浪動物都過著辛苦的生活，甚至還有打獵和棄養動物的問題。然而來到高雄，發現飼主會用嬰兒推車遛寵物，「我還有看到狗狗跳上機車跟主人一起在路上晃，真的很迷人的景象」，也期待接下來的日子，能在台灣發現到更多有趣的東西。