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台灣輸新加坡？移居3年台女婿狂讚當地「安居樂業」僅有2缺點

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友好奇台灣輸新加坡哪裡，釣出一名移居新加坡3年的台灣人夫分享經驗。圖為新加坡著名地標魚尾獅/歐新社
有網友好奇台灣輸新加坡哪裡，釣出一名移居新加坡3年的台灣人夫分享經驗。圖為新加坡著名地標魚尾獅/歐新社

不少人會拿其他國家與台灣做比較，就有網友好奇「台灣輸新加坡哪裡」，釣出一名移居新加坡三年的台灣人夫分享，他認為當地重視交通安全、育兒補助、環境綠化，能讓父母放心讓孩子在這裡成長，並誇讚是個「安居樂業」的社會，另外他也點出新台兩者間的差距，引發熱議。

該名人夫在PTT回文，分享居住三年新加坡的心得，他表示當地駕照難考、重視行人安全，「我3年來過馬路，轉彎車一定讓人，1次都沒碰過轉彎車跟我搶道，1次都沒有」，加上城市大規模綠化，公園間都有人行道連接，讓父母可以放心推娃娃車、騎腳踏車。對比他回台灣，走在路上隨時繃緊神經，騎樓不是有障礙物就是超大台階，只好放棄推娃娃車。

相比台灣人民薪水低、房價高，他透露當地人薪資平均在2百多萬新台幣，由於太太是公民，因此兩人負擔市區30幾坪新房只要新台幣1200萬，80%的新加坡人都是住政府蓋的房，統一管理定期打掃、洗地洗牆，新加坡政府也嚴格打房，即使買房後也不怕生孩子有壓力，小孩出生還有一堆補助，有餘裕可以消費活絡經濟。

而飲食方面，儘管在新加坡餐廳很貴，但到處都會有類似百貨美食街的「食閣」，上班族平日一到五基本都吃食閣，價格還比在台北吃飯便宜，且當地治安良好，他好幾次在食閣看過別人用車鑰匙、現金佔位，也沒人偷竊。不過，他仍點出新加坡的兩項缺點，分別是「沒有壯麗的風景」「汽車價格太貴」，除此之外他大讚當地簡直是「安居樂業」的社會。

最後，人夫直言台灣與新加坡真正的差距，主因是「治國能力」「社會文化」，因為新加坡講法律而非民粹，判決快速執行，該罰就罰、該關就關，該死刑就死刑，反觀幾十年下來民粹文化已烙印在台人的基因中，原po表示依他這代來說，「我不認為有什麼翻轉的機會」。

文章曝光，許多台灣網友們看了也自嘆不如，紛紛表示「實話，新加坡就是屌打台灣n百條街」、「台灣就是發達版菲律賓」、「台灣是標準的鄉愿社會，沒有法治觀念」、「新加坡囤房稅超狠的，保證讓你賺不到、「新加坡很適合家庭生活」、「羨慕，正常人的世界」。

不過，也有人表示，「台灣好太多了，10年我就去過新加坡待快一年，台灣比較自由啦，那裡感覺像中國大陸一樣緊繃」、「去過新加坡，印象新加坡人的禮讓是表現在受法律規範的地方，而在其他地方像是街上走路，就可以感覺到他們的不禮讓和粗魯」、「就面積來說新加坡真的太小，國家發展受侷限」、「新加坡就是太規矩了，很無聊」。

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