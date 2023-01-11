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尾牙宴主持人把「同事喪母」當玩笑話 老闆當場震怒：你夠囉！

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友分享參加尾牙宴經驗，主持人竟把同事喪母的事拿來開玩笑，不僅搞壞氣氛，還惹得老闆當場震怒。示意圖／聯合報系資料照
一位網友分享參加尾牙宴經驗，主持人竟把同事喪母的事拿來開玩笑，不僅搞壞氣氛，還惹得老闆當場震怒。示意圖／聯合報系資料照

歲末年終許多公司都會舉辦尾牙，感謝員工一年來的辛勞，員工最期待的就是抽獎活動，希望能中個大紅包。一名網友分享公司尾牙宴活動，主持人竟拿同事喪母的事來開玩笑，讓現場氣氛尷尬，連公司高層都表示不滿。故事曝光，眾人同聲批評「自目當有趣」。

一位網友在《Dcard工作板》發文分享參加公司尾牙活動經驗寫道，當天的活動由同事A擔任主持人，進行到抽頭獎時，有同事B、同事C兩人都中了頭獎，所以老闆決定讓兩人猜拳定生死，結果同事C猜輸了，就故意假哭表示失望，老闆還趕快包了6000元紅包當安慰獎。

當同事B上台領頭獎時，主持人同事A竟然在台上說「C到底是哭什麼啦，難不成跟B一樣家裡死了媽媽了嗎？」，同事B聽到就在台上哭了出來，同事A還繼續說「不要假哭啦什麼，你是不是男人什麼的，我都不敢嫁你了」，這時老闆聽不下去了，直接在台上很大聲說「你夠囉！」，同事A才警覺玩笑開過頭了，趕忙道歉。

原PO表示，同事們都知道B最近請長假就是處理媽媽生病的事情，但他媽媽仍不幸過世，B還為此去看了心理醫生，而且還是老闆親自介紹的醫生，而同事A平常就是會說一些看似無心卻讓人很不爽的玩笑，這次竟然拿同事喪母的事來開玩笑，還搞到尾牙活動被迫暫停，連公司高層都表示不滿。

原PO表示同事B已請求公司法律部門要對同事A提告，他個人很希望能告成，「畢竟有些人沒有經過教練是學不乖啦」。

故事曝光，眾人同聲「傻眼也太白目，活該被告」、「怎麼有這種無腦的人」、「有夠白目==出社會還不會看別人臉色，真的是只能讓社會教他道理」、「家人過世這種事情拿來開玩笑真的是有夠沒水準」、「怎麼會有人覺得可以用喪事當玩笑啊？是我一定告死他」、「白目當有趣」、「台灣很多這種開玩笑沒底線的人，還以為自己很有幽默感」。

尾牙 流水席

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