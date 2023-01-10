過年見男友父母 她PO自己性感衣服「能穿嗎？」網勸母湯喔

情侶交往一段時間後，都會帶對方回家見見父母，基於禮貌，有人會帶伴手禮，也有人注重穿著，就是盼給對方父母留下好印象。一名女網友在Dcard發文表示過年期間將到男友家拜會，但她煩惱自己衣櫃裡都是屬於比較性感的款式，雖然男友叫她做自己就好，但女網友還是很擔心對方家人的看法，而眾網友一面倒地勸她千萬不要聽男友的話。

原PO以「見家長的時候可以穿這樣嗎？」為題寫道，男友想趁這次過年帶她回家見父母，但她卻擔心衣著上不得體。原PO貼出幾張自己常穿的類似衣服示意圖，她說男友家是比較傳統保守的，她希望可以給對方家人留下好印象，但因為自己平常穿著比較偏歐美，衣櫃裡也都是性感的衣服，讓她有點煩惱。

男友要她不用想太多，平常穿怎樣，見他的家人就穿一樣就好，不用特地還要去買不是屬於自己風格的衣服來穿，但原PO還是想要買比較保守一點的洋裝來穿。她也想問問鄉民們的意見，「大家第一次見另一半的家人都是做自已嗎？還是會特別穿長輩喜歡但自己不喜歡的衣服呢？」

眾人一面倒地勸原PO保守一點比較好，「男友的話僅供參考」、「不要相信男友！那是他家人，他當然隨便慣了不在意，妳還是外人，第一印象很重要」、「穿原本風格的服裝高機率會完蛋！第一次見他家的人又是過年，還是保守一點比較好」、「妳是見家長，不是讓人家見妳的長輩吧」、「我絕對是穿保守一點，畢竟不知道對方家長的喜好，如果人家很保守的話，就有點GG」、「妳男友是豬隊友吧？根本是在害妳啊」、「正式場合就穿正裝，看場合穿衣服不難吧」。

還有人提供穿搭建議，「我覺得不至於要買那種洋裝啦，太可愛、風格差太多，覺得可以簡單大學T+牛仔褲這樣」、「感覺可以穿個T恤配牛仔褲就好了？或是妳那件針織衫+小背心配牛仔褲我覺得也不錯」、「找一件比較歐美的襯衫式洋裝不行嗎？」、「T恤牛仔褲最安全」、「洋裝配針織衫感覺還行，但其他露凶器的性感衣服先不要」、「穿著不一定要洋裝，普通的針織上衣+牛仔褲或長裙也可以，切記不要露肩露胸露屁股露腿」。

原PO貼出幾張自己常穿的類似服裝示意圖。 圖擷自Dcard

原PO貼出幾張自己常穿的類似服裝示意圖。 圖擷自Dcard