「房子不是我的！」準新娘拒打掃新房 網傻眼：是和流水席公主結拜？

最近喜宴吃流水席、結婚買房該掛誰名字新聞爆紅，有位準新娘也因為新房跟男友吵架，起因是男友要上班，要求她一個人去打掃未來新房，因為房子是掛準公婆名下，她以「房子又不是我的」為由拒絕，小倆口陷入冷戰。

原po在爆料公社旗下的匿名公社發文，稱和男友已經訂婚，預計3月結婚。男方父母提供一間新公寓作為他們新房，男友某天來電稱自己要上班沒空，要求女生去打掃新房，這樣才能放新家具。

原po覺得很不公平，女生舉出三點拒絕自己一個人去打掃新房。

1.我們都還沒結婚，房子也不是我的名字。 2.房子是男生爸媽的名字，為什麼不叫他爸媽去？ 3.還沒結婚就使喚我，根本沒尊重我。

而男友聽完當場怒掛電話，一直已讀不回，原po很傻眼，「我想問問大家，到底是他錯還是我錯？」

不少人勸分，「不要娶了！結案」、「光多打掃一天新房就能計較成這樣子了，往後有計較不完的事跟吵不完的架，覺得委屈乾脆就不要結婚」。網友一面倒，「房子是他爸媽的，妳就別去住，依妳的腦邏輯，妳就自己買房，去打掃妳自己的房」、「妳不要住沒這問題」、「這樣的心態常常讓人搞不懂是在談生意還是在談戀愛…」「這女的會不會是跟流水席的是結拜的」、「好喔，妳以後住進去要記得付房租！」

不少人勸她要知足，「有新的屋子給自己開箱，還有什麼好抱怨的？老房子、舊家具打掃才真的地獄關卡」、「這到底有什麼可以計較的？高房價的時代不用自己掏錢買房真的很幸福了欸」、「那你自己買一間掃吧」。

有人認為用錢解決避免紛爭，「花個幾千找人清潔，結案」、「有錢好辦事，自己不想動手花點錢請人清掃就好」、「跟我們情形很像，但搬家具前請人打掃乾淨，所以小錢就能解決的事為什麼要搞到吵架呢？」

也有人逆風挺準新娘，「一起打掃啊！為什麼還沒結婚就開始使喚未婚妻了，男的要上班就請假啊！以後是不是婚後都用上班理由都叫女的掃？」、「說真的男友讓人感覺很差，早幾天提議兩人去整理不行？非要拖到最後再來個『我要上班，妳去做』」、「一早就被叫去打掃，要是我也不爽，早就可以去掃了，為什麼要拖到家具到的前一天才趕女友去掃呢？男生根本就是沒規劃的人」。