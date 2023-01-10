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LINE對話曝！ 女罵男方加裝住警器就要退婚 原來是新北消防搭流水席熱潮

聯合新聞網／ 綜合報導
新北消防發爾麵臉書粉專po出一段對話，剛好搭上近日的流水席話題時事梗，但其實是為了宣導民眾可以免費申裝住警器。 示意圖／中央社
新北消防發爾麵臉書粉專po出一段對話，剛好搭上近日的流水席話題時事梗，但其實是為了宣導民眾可以免費申裝住警器。 示意圖／中央社

「流水席事件之亂」引起各界對於婚宴形式的不同看法。近日新北消防發爾麵搭上這起時事梗，順便宣導民眾可申請免費加裝住警器。「新北消防發爾麵」在臉書粉專po出一個對話截圖，內容中女罵男方全家「吃人夠夠」，並提出三件事，如果男方做了就要退婚，男方則希望她也能體諒一下。

新北消防發爾麵po出這個訊息截圖，對話中男方向其未婚妻說，家裡要不要裝火警偵測的住警器，因為買房子錢，爸爸幫他們出了600萬，但前提是一定要加裝這個東西。

但未婚妻馬上回說「奇怪a，有裝沒裝是有什麼差？」還嗆說「你們這家人真的吃人夠夠」、「從婚宴到裝潢都要掌握主動權」。男方則回說，「我爸說流水席的禮金全給我們」、「裝個住警器妳就體諒一下吧！」

此時，未婚妻怒火又至，再回說，「我還沒嫁到你家，就想先給我下馬威是嗎？」並直接列三點，「收回600萬、辦流水席、裝住警器」，只要做了就退婚，男方則無奈說「妳不要這樣好嗎？」

結果不少網友看完才知道原來是新北市消防局搭上近日的準新娘流水席話題，向宣導民眾要盡量申請加裝住警器。房產達人徐佳馨就留言說，「沒裝住警器，失火大家沒有流水席，都喝西北風a」，還有人稱讚小編真的太厲害了，最新流行的時事都有follow到，「小編的八卦魂好強，我才剛看完懶人包」、「還以為走錯棚，這時事梗好強。」

新北消防發爾麵臉書粉專po出一對論及婚嫁男女的對話。圖擷自新北消防發爾麵
新北消防發爾麵臉書粉專po出一對論及婚嫁男女的對話。圖擷自新北消防發爾麵

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