LINE對話曝！ 女罵男方加裝住警器就要退婚 原來是新北消防搭流水席熱潮

「流水席事件之亂」引起各界對於婚宴形式的不同看法。近日新北消防發爾麵搭上這起時事梗，順便宣導民眾可申請免費加裝住警器。「新北消防發爾麵」在臉書粉專po出一個對話截圖，內容中女罵男方全家「吃人夠夠」，並提出三件事，如果男方做了就要退婚，男方則希望她也能體諒一下。

新北消防發爾麵po出這個訊息截圖，對話中男方向其未婚妻說，家裡要不要裝火警偵測的住警器，因為買房子錢，爸爸幫他們出了600萬，但前提是一定要加裝這個東西。

但未婚妻馬上回說「奇怪a，有裝沒裝是有什麼差？」還嗆說「你們這家人真的吃人夠夠」、「從婚宴到裝潢都要掌握主動權」。男方則回說，「我爸說流水席的禮金全給我們」、「裝個住警器妳就體諒一下吧！」

此時，未婚妻怒火又至，再回說，「我還沒嫁到你家，就想先給我下馬威是嗎？」並直接列三點，「收回600萬、辦流水席、裝住警器」，只要做了就退婚，男方則無奈說「妳不要這樣好嗎？」