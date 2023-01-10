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「龍山寺問感情」3神明差很大 網神解：祂有業績、祂保平安、祂不懂

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為民眾在龍山寺拜拜示意圖，非新聞當事人。記者陳正興攝影／報系資料照
圖為民眾在龍山寺拜拜示意圖，非新聞當事人。記者陳正興攝影／報系資料照

很多人拜拜愛抽籤，希望神明能解惑，但有時候越問反而越亂。有位女網友在Dcard分享她最近遇到曖昧對象，所以跑去龍山寺拜了月老、觀音菩薩和關聖帝君，卻因為一再抽籤被廟方人員嗆。

原po表示，她最近遇到曖昧對象，擔心對方是「海王」，跑去龍山寺問月老，月老表示「是正緣，今年會在一起，但是女生要主動一點」。因為月老沒有籤詩，原po跑去跟旁邊觀音求一張籤。觀音靈籤是「無限好事君須記，恰如認賊作為子，莫貪眼下有些甜，可慮他時還受苦」，看起來不太好。

原po請示神明後，又抽一張關聖帝君籤，「從前作事總徒勞，纔見新春喜氣遭，百計營求都得意，更須守己莫心高」是「上吉」。這兩張籤詩大不同，再加上月老「要主動」建議也矛盾，所以她求助解籤阿伯。

原po說自己抽兩張籤，解籤阿伯就嗆她「怎麼會抽兩張？這樣有什麼意義？」，解籤阿伯還說「應該是等交往之後出問題再來問啊」，看完籤後解籤人表示「兩張都不好」。原po哀怨上網討拍，說明明有先請示神明才抽籤的，為什麼還要被解籤阿伯罵。

網友用神明角度趣味幫解籤，「月老：喜歡就上！觀音：小心渣男啦！關公：不懂感情，反正不要談到得意忘形就好」、「月老有業績壓力，當然勸妳喜歡就上，反正遇到渣男也能獲得人生歷練得到成長，不要是什麼很兇的會情殺的，就鼓勵妳衝。但觀音不管感情又負責保平安，當然勸妳戀愛不要亂談，畢竟有些情傷不是人生非得要去經歷，有些苦也不是非得吃啊！關公覺得那就小情小愛，隨便敷衍一下得了，問我幹嘛？」

有網友好心拍拍，「只要是求愛情籤，被那個解籤阿伯噴都是正常現象不要難過，龍山寺沒有月老籤，用意是希望信徒不要過度依賴籤而不去正視問題...觀音和關公本來就不是主管愛情的，籤也不是專門用於愛情」、「龍山寺要找有一個阿姨解籤，解得很準，同一支籤阿伯跟阿姨解出來的完全不一樣，阿伯比較像照書翻譯」。

也有人覺得原po心態也不正確，「說不迷信，卻求了三張籤？自己決定比較輕鬆吧？」、「求那麼多幹嘛？是要求到上上籤才停手嗎？那求籤意義是什麼」、「問完月老還不夠，還要找觀音求籤，看了觀音給的籤覺得不滿意，還要再找關公求籤...這不就是標準只想求到想要的籤聽到自己想聽的嗎？其實解籤的人說話很實在啊」、「各司其職懂嗎？妳這種人一定很多他才直接開噴」、「幫朋友讀塔羅牌時，第一不接的是問運勢，第二不接的就是還沒在一起就問兩個人緣分怎樣，先好好生活談戀愛不行嗎？看妳抽完第一張還抽第二張就知道了，解籤的人只是比較直，講的話並沒有錯」。

龍山寺 月老 關公

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