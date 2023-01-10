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準新娘流水席之亂 律師揭可怕之處：男方被拿去做雞精了？

聯合新聞網／ 綜合報導
準新娘「輔大陳若儀」流水席事件，引起全台各地網友們討論。示意圖，圖中人物與新聞事件無關。聯合報系資料照
準新娘「輔大陳若儀」流水席事件，引起全台各地網友們討論。示意圖，圖中人物與新聞事件無關。聯合報系資料照

準新娘「輔大陳若儀」的流水席新聞事件近日引發大家討論，最新結局則是這個婚確定結不成了。律師呂秋遠認為，真正可怕的不在於流水席好不好吃、夠不夠體面，「而是這個未婚夫的存在感，完全消失。」

在臉書批說，「奇怪a，這個即將當老公的男人，是往生了嗎？還是被拿去做雞精了？」他疑感為何交往時，不了解對方個性，現在要結婚了，房貸、辦流水席等事，未婚妻完全不贊同，也不事先溝通，反而放任她在網路上大放厥詞。

呂說，出錢的是他老爸、付頭期款的也是老爸，吵架的是小姑，他在哪？他的協商能力看起來就是個根本沒辦法解決問題的隱形人，結婚以後，又能幹嘛呢？「要進入婚姻了，能不能有點擔當啦！」

至於大家討論的婚禮形式，他說，這根本不是流水席好不好的問題，而是兩個人價值觀不同的爭議。因為流水席可以省去昂貴的飯店場地費，把剩下的錢花在好食材上，如果是在五星級飯店，一桌可能要二萬五，但流水席大概一萬上下，有些地方甚至可以更低。

有人覺得婚禮辦美式的花園派對很好，有人覺得在峇里島辦婚禮才是王道，有人覺得和平島也很棒。有人省婚禮省婚紗省蜜月，只求買新房，有人通通都要花，爽就好。「問題在於，這女生的價值觀，跟男方家完全不一樣。」

她除了批評流水席是廚餘，還歧視未來夫家，罵男方是鄉下人，用字遣詞不留情面，有種把對方往死裡打的感覺。此外，她彰顯過多優越感，包括美國留學、從台北遠嫁高雄（是有多遠？）都是在告訴男方她是委屈下嫁，還不知感恩？呂說她把私事放到網路上，大部分人看到這種，大概只會罵女生而已。

流水席 陳若儀

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