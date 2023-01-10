流水席之亂 網：全台8到9成女生都像「輔大陳若儀」

一名自稱擁有「輔大陳若儀」稱號的準新娘，透過社群網路批評未來婆家打算舉行流水席婚禮，引起輿論熱議。網友戲稱她為林志穎老婆陳若儀的英文名稱Kelly Chen的翻版Kelly a。「案情」進展到第9集，疑似是小姑出面爆料，這婚應該結不成之後，有網友在「匿名2公社」表示，「其實目前全台大概8到9成女生都會出現Kelly a的行為，連在貼文底下酸Kelly a的也大多是，她們只是暫時把雙標人格隱藏來。」

原PO認為，全台灣的女生「一開始都很會裝，不敢講」，等到真正談到結婚宴客細節時，「大部分都會變身成為Kelly a的翻版」，不只要房、要錢，還要求得有氣派婚禮，最蝦的部份，有些女生還認為這些婚宴的過程「連50萬都不應該出，因為這是男生應給的」。

網友見文有些贊同，有些則反對。有男網友質疑：「你對現在的女生是不是有什麼誤解？確定有8到9成的女生願意結婚？」也有人對「案情」目前傾向退婚表示贊成，認為「通常娶到這種Kelly a最後都沒什麼好結果」。

也有女網友表示，請原PO別再帶風向，「拖全台女孩下水」、「你才Kelly，你全家都Kelly」、「笑死，九成的數據怎麼來的？」，但也有人附和原PO，認為就算沒有8到9成，至少6、7成的台灣女孩都是；有人說自己正是會為男方著想的女性，「當初結婚只有簡單登記、不宴客、不拿聘金、不需聘禮，也沒去拍婚紗照、生孩子也沒去月子中心，離婚後還淨身出戶」。