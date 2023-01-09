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受不了！他列「中國用語清單」聽了就反感 網一看搖頭：滿悲哀的
隨著科技進步，社群媒體也更多樣化，近來中國軟體「小紅書」、「抖音」等受到不少人使用，雖然兩岸三地都是使用中文，但用語上仍是有差異。對此，就有網友列出中國用語清單，好奇發問「最受不了哪些？」引發網友熱烈討論。
該名網友在PTT的WomenTalk板發文，貼出了中國用語清單，形容詞包含「牛逼、很火、高大上、給力」；動詞包含「忽悠、犯二、死嗑、坑爹」；科技包括「視頻、U盤、內存、激光、短信、軟件」；食物則有「土豆（馬鈴薯）、酸奶（優格）、豬手（豬腳）」；商業、美妝及日用品用語包含「合同、洗面奶、奶頭（奶嘴）」，讓他忍不住想問「中國哪些用語讓你反感？」
文章曝光後，立刻掀起熱議，網友紛紛回應「寶來寶去也滿反感，充電寶、暖手寶」、「中國有些用詞真的很俗，土裡土氣的」、「新聞主播政治人物也講，滿悲哀的」、「質量，用這詞語，以前國高中書都白讀了」、「質量、水平，書都不知道讀去哪了」、「小哥哥、小姊姊，每次聽到都會莫名不爽」。
不過，也有網友表示，「久了就習慣了，會越來越普及」、「有的用語說實在還不錯」、「認真講，雷射講激光還比較貼切」、「為什麼要不喜歡哪個國家或地方用語？互相尊重欣賞不好嗎」。
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