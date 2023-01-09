他搭捷運見「這1幕」怒轟台灣人不會搭 網認：真的會這樣

台灣大眾運輸便利，其中捷運是不少人不可或缺的交通工具。然而，就有一名男網友PO文表示，日前搭北捷時，車廂內的人都不往裡面移動，導致候車的旅客進不去，結果當他走到車廂內部時，發現裡面超空，氣得他直呼「台灣人是不是不會搭捷運？」

該名男網友在PTT八卦版發文表示，跨年夜搭捷運到台北101站，行經大安站時，發現一堆人在候車區等，「車廂裡面的人（特別是靠近門口的人）就是不往裡面走，外面的人就是進不來，只有我自己走到車廂內部，結果裡面超空」，讓他氣憤問道「台灣人是不是不會搭捷運？」

貼文一出，引發網友熱烈討論，紛紛留言「沒有錯，去日本就知道丟臉」、「坐沒幾站要下車的人會這樣」、「真的，就想省麻煩」、「自己進去啊，人都這樣啦」、「那是外地人才會這樣，真的台北人才不會」。

此外，還有網友提到，台灣人搭電梯也是這樣，「何止捷運？電梯也不會讓裡面的人先出來，還喜歡擋在路中間或門口聊天」。