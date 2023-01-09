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驚悚10秒片！三寶阿嬤90度鬼切衝內線道 賓士「敏捷move」逃劫數

聯合新聞網／ 綜合報導
日前一輛開在內線車道的白色賓士差點被三寶阿嬤騎士擊落。圖取自爆廢公社二館
日前一輛開在內線車道的白色賓士差點被三寶阿嬤騎士擊落。圖取自爆廢公社二館

誇張三寶！日前一輛白色賓士行經雙向四線道時，原本穩穩的開在內線車道，未料一位 阿嬤騎士徑直從外側90度鬼切、衝入內線，嚇得白色賓士趕緊向左偏移閃躲，所幸躲過一劫，三寶阿嬤卻似乎完全沒注意到自己的危險駕駛技術差點出車禍

這名網友在「爆廢公社二館」貼出一段10秒影片，只見一輛白色賓士原本穩穩的行駛在內線車道，下秒一台停在右側路肩的阿嬤騎士突然向左鬼切，猛催油門衝向白色賓士，白色賓士敏捷地「一個move向左閃躲」，所幸安全閃過直線衝撞而來的三寶阿嬤，但三寶阿嬤似乎沒有發現自己的三寶行徑害得白色賓士大動作閃避，最終跨越雙黃線、一路鬼切到馬路正對面。

日前一輛開在內線車道的白色賓士差點被三寶阿嬤騎士擊落。圖取自爆廢公社二館
日前一輛開在內線車道的白色賓士差點被三寶阿嬤騎士擊落。圖取自爆廢公社二館

影片曝光後，許多網友紛紛笑回「賓士感知到移動式神主牌，迅速進入迴避狀態」、「這位轎車駕駛執照肯定不是雞腿換來的，反應真靈敏」、「害我屁股夾了一下」、「敏捷技能點滿了」、「是高手啊！」

也有人替白色賓士捏了把冷汗，直呼「傻眼，哪有人這樣騎車的啦～」、「駕駛應該把能罵的髒話都罵過一輪了」、「賓士差點被擊落」、「汽車閃了還會被撞變逆向」、「移動式神主牌」。

日前一輛開在內線車道的白色賓士差點被三寶阿嬤騎士擊落。圖取自爆廢公社二館
日前一輛開在內線車道的白色賓士差點被三寶阿嬤騎士擊落。圖取自爆廢公社二館

爆廢公社 車禍 阿嬤 騎士

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