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超商便當縮水？ 她買「經典綠咖哩」打開嚇到：我真沒動過

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有民眾發現7-Eleven的泰式綠咖哩份量大幅縮水。 圖擷自Dcard
近日有民眾發現7-Eleven的泰式綠咖哩份量大幅縮水。 圖擷自Dcard

現今不只物價飆漲，連內容物都跟著縮水，近日就有民眾久違購買7-Eleven的經典口味便當「泰式綠咖哩」，結果一打開卻被少到驚人的內容物嚇呆，許多網友則表示這很正常，通常漲價改版也會順帶減量以降低成本。

有女網友在Dcard透露，她最近在7-Eleven買了一個口碑不錯的冷凍食品「泰式綠咖哩飯」，根據7-Eleve官網顯示，一份要價70元，結果撕開包裝後被嚇了一跳，她驚訝發現裡頭的食物份量非常少，連外盒高度的3分之1都不到，她困惑之餘也po網向眾人求證，「真的是剛撕開完全完全沒動過，是以前就這樣，我記憶錯亂，還是真的大縮水？」

許多網友對此表示早已見怪不怪，「漲價+縮水，已經好一陣子了」、「彷彿很久以前就這個份量了」、「去年初開始到現在，漲價漲了至少3波，跟去年1月相比，現在起碼貴了33%以上，加價又減量」、「現在小七沒有打折，我可是不吃的」、「正常吧？ 等65折，不然會心痛」。

還有人比較起不同超商的差異，「我覺得全家比較多欸，不管義大利麵還是飯，全家我是會吃到一半就覺得飽那種，7-11真的很貴然後又很少」、「以四大超商統一、全家、萊爾富、OK來說，個人認為，萊爾富物美價廉，很適合小資族」、「小七常客，『i珍食』65折時段有兩種，10到17、20到隔日3時，全家『友善時光』7折，固定17到24時」。

7-Eleven 7-11 便當 漲價 超商

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