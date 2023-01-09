不是超商！台灣路上「1種店」到處都是 網友自豪：贏日本了

說到台灣人最愛的國家，日本絕對是榜上有名，當地好玩、好吃的很多，加上現在又有超優匯率，不少人在國境解封後就下手買日本機票衝去旅遊！不過有網友舉YouTuber的經驗說，對日本早餐印象就是在家吃飯，好奇「日本真的沒有早餐店文化嗎？」，有人指出，這點真的台灣大勝。

一名網友在PTT八卦版以「日本真的沒有早餐店的文化？」發文說，日前看了某日本YouTuber拍片說，對日本早餐的印象還是在家裡吃飯、味噌湯、鮭魚等等，就像是平常在日劇看到的那樣，但其實去日本幾次後，還是有在日本看到早上開的餐廳，而且種類不少。

原po也納悶問大家「有日本真的沒有早餐店的文化的八卦嗎？」，不少網友認為台灣這點的確大勝，紛紛留言指出，「台灣早餐店選擇真多，少數我去日本覺得遺憾的點」、「日本的早餐店就是便利超商」、「台灣年輕人最後的尊嚴，請不要輕易毀滅」，也有人指出台灣早餐種類很多「米糕、花生湯油條、控肉飯、牛肉湯、豆漿燒餅、大腸麵線、蛋餅蘿蔔糕、麻醬麵扁食湯…」。

不過也有人分析是因為日本文化緣故，「台灣早餐店是做外帶去公司吃為主，日本上班族不可能做這種事」、「主要是日本文化不太能接受在公司吃早餐要就先吃完再出門，不然就是在坐在車上吃完」、「日本食的很健康啊，台灣早餐店就組合」，還有人表示日本也有早上開的店「自己搜尋喫茶店，早餐時段一堆人」、「車站一堆早上6點的拉麵」、「也是有蕎麥麵，烏龍麵」。