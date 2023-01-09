好市多蛤蜊濃湯「喝到黑斷齒」她嚇壞！牙醫出面解釋真相

美式賣場好市多（Costco）的熟食商品受到顧客喜愛，不過日前有一名女網友爆料，她的兒子在喝蛤蜊濃湯時，發現一顆斷裂的牙齒，一度以為是從兒子嘴裡掉下來的臼齒。貼文一出立刻引發網友熱議，還釣出一票牙醫師解答。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出一段短片，只見她手拿一顆洗乾淨的臼齒，上面清楚看到蛀牙、發黃痕跡。原PO在留言區透露，已經事先跟好市多客服反應，得到的回應是「要把牙齒收回去調查」，並且會退費和送水果禮盒，等調查結果出爐，再告訴原PO結果如何。

不少網友熱議說「真的像人齒」、「噁心」、「請客服化驗DNA」、「我還是（牙醫系）學生，但這不是人的牙齒喔」、「看到是蛤蜊（濃湯）我以為是珍珠」。有牙醫出面解釋，「不是蛀牙，是豬乳牙吸收，我牙醫」、「不是人的（我是牙醫），如果有豬高湯成分的確有可能是豬的，因為市面上屠宰的豬多數都還是乳牙，看起來的確有點像正要換被吸收掉牙根的樣子，不過也不用太擔心啊，都煮熟了，就當作骨頭一樣，成分也是差不多的」。

圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團

有網友疑惑說「所以這（蛤蜊）湯是有豬骨成分是嗎」，也建議原PO「這蛤蜊濃湯不是有罐裝的嗎，成分稍微看一下就知道了」。對此原PO回應蛤蜊濃湯是在熟食區買的，不是自己用罐頭熬煮的，所以「不知道這兩個成分是不是一樣」，也說「問客服，客服也回答不知道，他們是說要追說上游廠商」、「等調查之後再跟我說結果如何」。